Il mondo della comunicazione CISL Scuola: web, social, mail…

Sono molteplici gli strumenti di cui si avvale la CISL Scuola per comunicare in modo efficace con i propri associati e in generale con chi è interessato alle problematiche, sindacali e non solo, del mondo della scuola. L’obiettivo è di fornire in modo puntuale un’informazione quanto più possibile completa e aggiornata sui fatti salienti dell’attualità politico sindacale, rispetto ai quali evidenziare anche il punto di vista e le proposte dell’organizzazione, con particolare riguardo alle vicende di cui la CISL Scuola, per il ruolo di rappresentanza che svolge, è direttamente protagonista.

IL SITO WEB

È il canale principale attraverso cui la CISL Scuola comunica; concepito come un portale, offre, insieme alle notizie costantemente aggiornate, molti altri contenuti raccolti in pagine dedicate a tematiche specifiche (contratti, spazio RSU, concorsi, settori professionali, dossier, ecc.). È uno strumento utilissimo per essere aggiornati sulle novità del mondo della scuola e sulle problematiche sindacali di ordine più generale, ma anche per accedere attraverso gli appositi collegamenti a tutti gli altri strumenti e canali di informazione di cui la CISL Scuola è dotata. Dal sito è possibile conoscere in modo dettagliato la struttura dell’organizzazione, la composizione dei suoi organismi dirigenti, la dislocazione delle sue sedi periferiche; è possibile avviare la procedura di iscrizione alla CISL Scuola, così come richiedere l’invio delle newsletter e conoscere la gamma dei servizi, a partire da quelli assicurativi, che sono riservati agli associati. Alcune pagine del sito sono dedicate in modo specifico agli studenti che considerano con interesse la possibilità di orientare il proprio percorso formativo verso il lavoro nella scuola.

I SOCIAL MEDIA

YouTube, Facebook, X (ex Twitter) e Instagram sono i canali social che la CISL Scuola da anni usa per comunicare efficacemente con le istituzioni, i media e le lavoratrici e i lavoratori della scuola e della formazione. Attraverso post e stories gli utenti sono aggiornati in tempo reale sulle notizie di attualità e sulle iniziative del sindacato.

LE NEWSLETTER

La CISL Scuola invia a chi ne fa richiesta due differenti tipi di newsletter. La prima è spedita a chi desidera essere aggiornato via mail sulle ultime notizie pubblicate sul sito. Non ha una periodicità fissa, le sue uscite sono legate alla quantità di news prodotte giornalmente. La seconda, a cadenza fissa settimanale, è dedicata in modo specifico alle problematiche della Dirigenza Scolastica; giunta al tredicesimo anno di pubblicazione, è spedita ogni giovedì; a differenza della newsletter di carattere generale, è riservata agli iscritti CISL Scuola. La richiesta di ricevere le newsletter va inoltrata compilando un modulo disponibile sul sito.

È la rivista che da sempre caratterizza il profilo della CISL Scuola sul piano politico sindacale, con un’attenzione rivolta in modo molto esteso ai diversi ambiti del dibattito culturale e scientifico, della ricerca, della produzione letteraria e artistica, naturalmente riservando un congruo spazio ai temi riguardanti la scuola, il mondo del lavoro e la vita sindacale. Stampata in tipografia e spedita per posta a tutti gli iscritti fino al 2022, dal 2023 è realizzata in formato web, pur essendo prevista – per i soli utenti registrati – un’edizione in formato PDF recapitata all’indirizzo e-mail segnalato dal richiedente. La periodicità di Scuola e Formazione web è trimestrale. Ogni numero è caratterizzato dalla scelta di una parola su cui si incentrano, nella rubrica “Ne parlano”, interventi di segno diverso. Nel primo anno di edizione on line le parole chiave sono state, nell’ordine, Merito, Autonomia, Intelligenza Artificiale, Generazione Alpha. Altre rubriche ricorrenti (Approfondiamo, Strumenti di lavoro, Gente di Scuola, Arte, Cinema, Libri, Musica, I grandi temi) ospitano ogni volta contributi di notevole qualità sul piano culturale e scientifico.

All’inizio di ogni anno scolastico, agli iscritti della CISL Scuola viene inviata un’agenda in formato cartaceo, che segue il calendario dell’anno scolastico. Come ogni agenda, è uno strumento pensato per facilitare l’organizzazione dei propri impegni: la nostra contiene in più un compendio delle principali norme che disciplinano il lavoro nella scuola, ma propone anche spunti di riflessione legati a un tema scelto per l’anno scolastico (l’anno scorso la figura di don Milani nel centenario della nascita, quest’anno il tema della Partecipazione, per i settant’anni dei decreti delegati), che vengono ripresi in modo più esteso negli approfondimenti mensilmente ospitati sul sito CISL Scuola. Il mensile dell’Agenda contiene ogni volta gli “appunti di viaggio”, con cui la segretaria generale interviene su temi di rilevante attualità politico sindacale, e altre rubriche fisse: oltre allo sviluppo dell’argomento proposto per il mese sull’Agenda cartacea, “L’intervista del mese”, le testimonianze “In diretta dalle nostre scuole”, i principali appuntamenti sindacali in programma nel mese considerato.

IL PODCAST

Un esperimento recente della CISL Scuola, attualmente in via di sviluppo, è il podcast In prima persona, al plurale, presente sulle piattaforme Spotify e Amazon.in. Si tratta di una rassegna curata dall’ufficio sindacale che approfondisce argomenti di particolare attualità e interesse nel comparto istruzione. Le pubblicazioni rilasciate ad oggi sono dedicate a: reclutamento, dirigenti scolastici, sicurezza a scuola e mobilità.

FACCIAMO IL PUNTO

Ogni qual volta se ne ravvisa la necessità, la segretaria generale Ivana Barbacci dedica a un tema di stringente attualità un breve video di commento, diffuso attraverso il sito e gli altri canali di comunicazione. I video, ciascuno della durata di circa due minuti, sono archiviati in una playlist del canale YouTube, a disposizione di chiunque volesse rivederli.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO