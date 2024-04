Il Papa incontra le scuole di pace

Venerdì 19 aprile 2024, come già annunciato, seimila studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete nazionale delle Scuole di pace incontreranno Papa Francesco nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, con l’obiettivo di “Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace”.

Ma non solo studenti, insegnanti e dirigenti scolastici, saranno presenti anche docenti universitari, amministratori locali ed esponenti della società civile firmatari del “Patto di Assisi” per l’educazione alla pace.

Questo incontro con Papa Francesco si inserisce all’interno di un programma di educazione civica denominato “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura”.

A cui seguirà, il 25 e 26 maggio, la prima Giornata Mondiale dei Bambini.

Il 17 aprile tuttavia, nel corso di una conferenza stampa presso l’Auditorium del Convento San Massimiliano Kolbe, saranno illustrati le ragioni e il programma dell’incontro e saranno anche presentati i primi risultati dell’indagine su “I giovani e il futuro” realizzata nelle scuole italiane in vista del “Summit of the Future” dell’Onu.