Il Papa: “Senso di responsabilità alla riapertura della scuola”

“Che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone dei ragazzi e delle ragazze: la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro sereno e prospero dell’intera società”: così nel messaggio del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, ai partecipanti al 13° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie a Pompei e Loreto.

Papa Francesco, specifica il cardinale, “si congratula con i promotori e i collaboratori dell’iniziativa perché, in questo tempo nel quale le famiglie soffrono in modo particolare i disagi dovuti alla pandemia, hanno voluto riproporre questa testimonianza di fede e di solidarietà, perché ognuno possa attingere dalla preghiera e dalla comunione fraterna speranza e forza per andare avanti. In particolare, il Santo Padre auspica che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone dei ragazzi e delle ragazze: la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro sereno e prospero dell’intera società”.

“Sua Santità si unisce ai pellegrini nell’invocare l’intercessione della vergine maria, affinché le famiglie cristiane, in Italia, in Europa e nel mondo, continuino a formare quel grande fiume che diffonde la vita, la fede, la speranza e l’amore nel popolo di dio e nell’intera società. egli invia con affetto la sua benedizione e chiede per favore di continuare a pregare per lui”.