Il Paradigma dell’intelligenza artificiale nel processo educativo, a.a. 2023-2024 master per docenti e dirigenti

La XXVI edizione delle attività sulla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici organizzata dal prof. Giuseppe SPADAFORA (Università della Calabria), ha previsto, nel percorso formativo e di ricerca del master, attività formative e di ricerca-azione sul nuovo paradigma dell’intelligenza artificiale nel processo educativo.

Le attività didattiche e formative si svolgeranno completamente online attraverso le piattaforme informatiche Teams e Perle.

Il tirocinio diretto, invece, sarà svolto in presenza nelle scuole pubbliche e paritarie del territorio nazionale scelte dai corsisti del master, attraverso apposita convenzione.

DURATA DEL TIROCINIO: avrà inizio a dicembre 2023 e si concluderà a luglio 2024.

COSTO: 500€ pagabili con la carta docente

DATA DI SCADENZA BANDO: 14/11/2023

DATA SCADENZA IMMATRICOLAZIONE: 04/12/2023

INIZIO LEZIONI: 09/12/2023

Modalità di erogazione: a distanza sincrona. Le lezioni saranno registrate e disponibili.

Docenti: docenti universitari esperti dei settori, dirigenti scolastici, docenti stranieri esperti dell’argomento.

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il Master ha l’obiettivo formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership educativa per professionisti che si occupano, o si occuperanno di educazione, formazione, didattica e governance nelle istituzioni scolastiche interessate, in questi ultimi decenni, dai cambiamenti introdotti dall’autonomia scolastica e, in particolare, dal passaggio, ancora in corso, da un sistema di istruzione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione ad impianto ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario (nel senso della sussidiarietà sia verticale che orizzontale).

Uno specifico interesse sarà riservato alla nuova frontiera rappresentata dall’ Intelligenza Artificiale e dalle sue applicazioni in ambito educativo e didattico, soprattutto nella progettazione degli ambienti di apprendimento. L’obiettivo è quello di sviluppare, con specialisti del settore, una riflessione sui nuovi paradigmi generati dall’AI e sulla necessità di definire nuove literacies di Media Education e di didattica: apprendimento supervisionato (supervised learning), apprendimento non supervisionato (unsupervised learning), apprendimento per rinforzo (reinforcement learning) e, soprattutto, processi di didattica personalizzata.

Il master approfondirà le problematiche relative al ruolo e alla funzione del dirigente scolastico.

Moduli didattici previsti:

· Pedagogia della persona e dei processi formativi (M-PED/01)

· Teoria del curricolo e dei piani di studio personalizzati: analogia e differenze anche nella logica dell’inclusione (M-PED/03)

· La valutazione di sistema e la valutazione didattica a livello nazionale ed europeo; il problema della certificazione delle competenze (M-PED/03)

· Pedagogia dell’insegnamento ed epistemologia delle scienze umane, scientifiche e tecnologiche (M-PED/0 1)

· Qualità e management nei servizi di istruzione e di formazione. La prospettiva pedagogica/didattica (MPE D/03)

· Teoria e pratica degli ordinamenti scolastici e delle organizzazioni educative nella prospettiva sussidiaria (M-PED/01)

· Caratteristiche funzionali e responsabilità giuridica della dirigenza scolastica. (La concertazione: i diversi aspetti della concertazione intra ed interistituzionale) (IUS /01)

· Gestione e contabilità aziendale applicata al modello scolastico (SECSP/07)

· L’intelligenza artificiale nel curricolo scolastico (ING-INF/05)

· Pedagogia sociale dei gruppi (M-PED/01)

Per ulteriori informazioni: tel. 3408893968, 3486585086, 3396412977, e-mail [email protected]

GUIDA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

PRESENTAZIONE

GUIDA VIDEO ALL’ISCRIZIONE

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO