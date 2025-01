Il servizio mensa scolastica si gestisce con l’app

Sarà possibile visualizzare il menù giornaliero della scuola o prenotare il pasto, in tempo reale e senza ingarbugli di sorta, grazie al nuovo software Telemoney, il sistema on line per gestione del servizio di mensa scolastica.

Dal 7 gennaio ciò sarà possibile a San Giorgio a Cremano (Napoli), come ha fatto sapere sui social il sindaco del comune, il quale specifica pure che si tratta di una scelta presa d’accordo con l’assessore all’Istruzione e che “porterà una serie di vantaggi tra cui la visualizzazione del menù giornaliero, il rinnovo automatico della prenotazione del pasto con la ricezione dell’alert dell’avvenuta prenotazione la sera precedente”.

Ma ci sarebbe pure la possibilità, si legge su Ansa, per il genitore di disdire il pasto attraverso la app, oppure tramite la versione internet.

In riferimento al credito residuo, il sistema comunica in anticipo via e-mail o tramite app, l’approssimarsi dell’esaurimento dello stesso, sollecitando l’utente a provvedere in tempo utile alla ricarica.

Come è noto spesso è capitato che molti ragazzi sono stati privati del pasto a causa proprio del mancato rinnovo dell’abbonamento per cui ora questa piattaforma tollera fino a quattro pasti a debito e successivamente, in assenza di ricarica, l’utente viene bloccato e il pasto non viene più prenotato automaticamente.

Sembra pure che tramite la app è anche possibile gestire direttamente on line il rimborso degli importi residui non utilizzati anticipati per il servizio di mensa scolastica. Così come è possibile richiedere l’inoltro dell’attestazione delle spese sostenute per il servizio mensa scolastica.