Allergie alimentari a scuola: due bambini costretti a restare a casa

Nei giorni scorsi, due alunni di una scuola elementare di Sassuolo, affetti da gravi allergie alimentari, sono stati costretti a saltare un giorno di scuola a causa della presenza di un alimento per loro pericoloso.

Lo scorso 14 febbraio si era già tenuto un incontro in Comune, con l’assessora all’istruzione, il gestore della mensa e la pediatria di comunità, per definire procedure specifiche per la sicurezza alimentare degli alunni allergici. Si era deciso di escludere dalla mensa alcuni alimenti a rischio e di coinvolgere i rappresentanti dei genitori per garantire un ambiente scolastico sicuro e inclusivo.

Come riporta la Gazzetta di Modena, nonostante le misure adottate, durante una merenda condivisa organizzata mercoledì scorso, è stato incluso un alimento pericoloso per i due bambini. “Il Comune di Sassuolo aveva chiesto ufficialmente di evitare situazioni di rischio, ma la scuola non ha impedito l’iniziativa del comitato genitori”, ha spiegato il padre degli alunni.

Per tutelare la salute dei figli, il genitore ha scelto di non mandarli a scuola, evitando qualsiasi possibilità di esposizione accidentale. “Una scuola può ignorare le comunicazioni di Comune e Ausl?”, si chiede il padre, sottolineando che le maestre hanno sempre gestito con grande attenzione la situazione. Dopo l’accaduto, la famiglia ha cercato un confronto con la direzione scolastica dell’Istituto, ma non ha ricevuto risposte.