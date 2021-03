Il team italiano di supporto di Trinity College London alla “Fiera Didacta Italia 2021”

Il team italiano di Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo, incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano della Pubblica Istruzione, parteciperà con uno stand virtuale alla Fiera Didacta, che quest’anno si svolgerà online dal 16 al 19 marzo.

Oltre allo stand, che sarà possibile visitare per avere informazioni sugli esami di certificazione di lingua inglese e musica offerti dall’ente, il team italiano di supporto di Trinity contribuirà alla fiera con i seguenti tre webinar:

16 marzo , ore 17:00 – How to encourage active student participation by successfully implementing collaborative tools in the classroom

18 marzo , ore 16:00 – The importance of developing 21st Century pronunciation skills: raising awareness of effective intelligibility in the global context.

19 marzo , ore 11:00 – Strumento musicale e valutazione

Durante la fiera, verrà inoltre predisposta una chat dedicata per interagire con i membri del team di supporto Trinity e chiedere approfondimenti.

