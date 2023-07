Immissioni in ruolo 2023 da graduatorie concorsi, Gae e Gps: tutte le novità – DIRETTA ore 15,00

Il 31 luglio del 2023 alle 14 scadono i termini per presentare la domanda per consentire ai docenti delle GAE e delle GPS di presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi al fine di poter accedere alle relative supplenze ed eccezionalmente per quest’anno al ruolo per i docenti inseriti nelle graduatorie di sostegno.

Delle immissioni in ruolo da graduatorie concorsi, GaE e Gps, si occuperà la diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 27 luglio, ore 15,00.

Procedura straordinaria per i docenti di sostegno

In ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 del decreto 44 del 22 aprile 2023, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella GPS prima fascia per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Tipologia di supplenze

La presentazione delle 150 sedi prevede la possibilità, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti d’insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, di attribuire i contratti a tempo determinato per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno:

• Vacanti e disponibili entro il 31 agosto del 2024;

• Non vacanti ma di fatto disponibili sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, entro il 30 giugno del 2024;

• Per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Chi può fare la domanda

Possono fare la domanda i docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS a pieno titolo, di prima e seconda fascia e negli elenchi aggiuntivi.

Requisiti

Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nella domanda deve dichiarare:

a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare;

c) l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.

d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. La mancanza anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporta la non presa in conto della domanda, così come non è presa considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo dei requisiti di ammissione.

Riserve e precedenze

Nella fase del reclutamento dei docenti si applica la legge 104/92 e la legge 68/99 Per L’applicazione della legge104/92 va applicata per singola fascia, in ordine di graduatoria. Le riserve previste dalla legge 68/99 vanno calcolate sull’organico provinciale.