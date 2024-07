Immissioni in ruolo 2024/25, mercoledì incontro tra Ministero e sigle sindacali

Si svolgerà domani pomeriggio, 31 luglio, un incontro tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali. Oggetto dell’incontro saranno le prossime immissioni in ruolo, dopo che qualche giorno fa è stato reso noto il contingente di 45.124 posti per l’anno scolastico 2024/25. Numero ritenuto insufficiente dai sindacati, in considerazione dei 62.393 posti vacanti in seguito alla mobilità.

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2024/25, procedura informatizzata in due fasi

Come abbiamo già comunicato a metà luglio, le procedure annuali di nomina in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado verranno effettuate esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in due fasi.

Saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 1 solo i docenti convocati dagli Uffici competenti nei diversi turni di nomina; allo stesso modo, saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 2 solo i docenti che abbiano ricevuto un’individuazione – a seguito della fase 1 del procedimento amministrativo – su una specifica provincia e uno specifico insegnamento

Tutti i turni relativi alle Istanze di individuazione su provincia e insegnamento nonché alle istanze di assegnazione sono stabiliti da ciascun ufficio territoriale competente.

Per l’attivazione delle procedure occorrerà comunque attendere l’emanazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione per quanto attiene al numero dei posti destinati alle nomine in ruolo e lo svolgimento e le fasi di conferimento delle stesse.