Immissioni in ruolo ATA per l’a.s. 2024/25, decreto e tabelle con ripartizione dei posti

Immissioni in ruolo ATA per l’a.s. 2024/25, decreto e tabelle con ripartizione...

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali la nota 124363 dell’11 agosto 2024, con la quale si trasmette il decreto ministeriale 9 agosto 2024, n. 172, in corso di registrazione, insieme alle tabelle con la ripartizione per regione, per provincia e per profilo del contingente di 10.336 posti disponibili per l’assunzione nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Secondo quanto riportato da Cisl Scuola, la nota sottolinea come il prospetto provinciale sia meramente indicativo, potendosi verificare difformità tra il numero delle disponibilità effettivamente sussistenti e quelle indicate, in quanto queste ultime sono state conteggiate prima della chiusura delle operazioni di mobilità. I Direttori Generali Regionali, tenuto conto delle specifiche ed effettive esigenze territoriali riscontrate, potranno procedere ad un più confacente riparto del contingente provinciale.

NOTA MIM

TABELLA CONTINGENTE NOMINE ATA

PROSPETTO PROVINCIALE