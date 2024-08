Immissioni in ruolo docenti 2024, i tempi da Gps sostegno e minicall: risponde l’esperta

Immissioni in ruolo docenti 2024, i tempi da Gps sostegno e minicall:...

A seguito dell’incontro tra Ministero e Sindacati del 31 luglio scorso, il MIM ha pubblicato il D.M. n. 158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

La diretta della Tecnica risponde live

Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 07 agosto, con ospite Serena Morando del centro nazionale Flc Cgil.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“A tuo avviso il reclutamento finalizzato al ruolo da GPS sostegno avverrà a fine agosto? E ovviamente a seguire minicall?“

Ecco la risposta di Serena Morando:

“Fine agosto? Comunque dopo il 20, perché se va tutto velocissimo la prossima settimana fanno le assunzioni da GM. La vedo un po’ complicata che comunque da Gae e graduatorie di merito sui posti che avanzano, prima fascia GPS. Quindi io vado sicuro dopo il 20 quindi a fine agosto, considerando che devono finire tutto entro il 31, assunzioni provinciali e minicall quindi io darei approssimativamente questa tempistica.

Poi come ho detto da GM ci sono i due passaggi che richiedono tutti e due 48 + 48 ore quindi sono 4 giorni, la fase interprovinciale e la fase provinciale, quindi ci sono anche dei tempi tecnici per cui bisogna poi calcolare quanti posti residuano e darli sulla base delle GPS prima fascia”.