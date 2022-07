Immissioni in ruolo e supplenze 2022/2023, la distribuzione dei 94.130 posti – VIDEO TUTORIAL

Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di mercoledì 20 luglio è Immissioni in ruolo e supplenze 2022/2023

DOMANDA n.1

Come è possibile conoscere la distribuzione dei 94.130 posti autorizzati dal MEF per le immissioni in ruolo 2022/2023?

RISPOSTA

Per conoscere la distribuzione per regione, provincia, ordine di scuola, classe di concorso, dei posti autorizzati per l’immissione in ruolo è molto importante consultare il seguente file Posti-dopo-la-mobilità – il documento in cui si possono vedere i posti vacanti dopo la mobilità 2022-2023.

DOMANDA n.2

Quali saranno i posti disponibili per le supplenze da GaE e da GPS, con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023?

RISPOSTA

Dopo la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) e successivamente alle immissioni in ruolo 2022-2023, compreso l’ultimo atto della call veloce, i posti residui con l’aggiunta dei posti in organico di fatto e i posti in deroga per il sostegno (accantonati già in fase di mobilità annuale), andranno alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche individuate dalle GaE e dalle GPS.

DOMANDA n.3

Se in una provincia ci sono disponibili 30 posti per il ruolo ad una classe di concorso XXXX della scuola secondaria, quanti posti andranno per il concorso straordinario 2020?

RISPOSTA

Essendo 30 i posti disponibili, 15 andranno alle GM e altri 15 alle GaE. Dei 15 posti da assegnare alle GM, il 60% ( 9 posti) andranno alle GM dei vincitori 2016 e le GM 2018, mentre gli altri 6 posti, ovvero il 40% dei 15 iniziali, andranno 3 alle GM del concorso ordinario e gli altri 3 al concorso straordinario 2020. Il tutto avendo inizialmente accantonato i posti per il concorso straordinario bis.