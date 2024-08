Immissioni in ruolo, idonei 2020 esclusi: Flc Cgil diffida il Mim ad assumere tutti i precari sui posti vacanti e disponibili

Qualche giorno fa abbiamo parlato delle difficoltà degli idonei del concorso straordinario DD510/2020. Si tratta di trentamila idonei al concorso a cattedre del 2020 che rischiano di non essere mai assunti.

Come riporta un comunicato di oggi, 27 agosto, il sindacato FLC CGIL, guidato da Gianna Fracassi, ha formalmente diffidato il MIM ad adottare immediate e tempestive disposizioni volte a consentire a tutti i docenti in attesa di assunzione la stipula di contratti a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti e disponibili.

L’annuncio di Flc Cgil

“La scelta del Ministero di limitare il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato a soli 45.124 unità, rispetto ai 64.156 posti liberi e vacanti presenti in organico, sta comportando una grave penalizzazione per tanti docenti che pur in possesso dei requisiti necessari, come in particolare gli idonei dei concorsi 2020, non verranno immessi in ruolo. Ne consegue che a subire danno sarà la scuola statale italiana dal momento che i posti, che rimarranno comunque vacanti, saranno assegnati con contratti a tempo determinato e quindi agli allievi non sarà garantita alcuna continuità didattica; vieppiù subiranno danno i tanti docenti costretti a permanere in uno stato di precarietà”, scrivono.

La vicenda iniziata ormai quattro anni fa

La selezione viene bandita con un decreto del mese di aprile del 2020. Da qualche settimana il mondo intero è alle prese con la pandemia da Covid-19. E il tutto viene rinviato a data da destinarsi. Nel gennaio del 2022 il concorso si sblocca e viene semplificato: una sola prova scritta e un orale anziché due prove scritte e un orale. Alla fine, gli unici che avranno diritto all’assunzione sono coloro che si sono piazzati entro i posti messi in palio. Niente idonei, insomma.

Con un successivo provvedimento le graduatorie vengono allargate anche agli idonei. Ma le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria di questi ultimi si concretizzeranno in coda ai concorsi Pnrr. Ammesso che ci siano posti disponibili. Per la scuola media e superiore, le assunzioni scatteranno dopo avere esaurito le liste dei concorsi del 2016 e del 2018.

Gli idonei del 2020 saranno in piazza in dieci città il prossimo 30 agosto alle 11 per protestare contro quella che reputano una vera e propria ingiustizia. “Non staremo zitti”, dichiara una di loro.