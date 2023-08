Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 2023/24, dal 7 agosto disponibili le funzioni per la scelta della sede [NOTA, DECRETO e TABELLE]

Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 2023/24, dal 7 agosto disponibili le...

Con nota del 2 agosto, indirizzata ai Direttori generali Uffici Scolastici Regionali, il Ministero ha trasmesso il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2023 n. 150 – Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2023/2024.

Con il decreto è stata autorizzata l’assunzione, nei ruoli del personale ATA, di un contingente complessivo pari a 10.913 unità.

Relativamente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), è stato autorizzato un contingente di 938 unità. Tale contingente potrà essere utilizzato nelle future procedure concorsuali finalizzate al reclutamento nel medesimo profilo, tenuto conto che le graduatorie di merito del concorso per DSGA 2018 risultano esaurite.

Quindi, l totale di nomine in ruolo complessivamente realizzabili nell’anno scolastico 2023/2024, per il personale ATA è pari a n. 9.975 unità.

Nella nota il MIM fa sapere che a decorrere dal 7 agosto 2023 saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, per l’a.s. 2023/2024.

Al decreto è anche allegata la tabella di ripartizione regionale dei contingenti e il prospetto sintetico provinciale.

LA NOTA

IL DECRETO

TABELLA REGIONALE

PROSPETTO PROVINCIALE