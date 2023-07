Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 2023/24, il contingente ammonta a 10.913 unità: le tabelle del Ministero [PDF]

Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 2023/24, il contingente ammonta a 10.913...

Nel corso dell’informativa al Ministero di mercoledì 26 luglio 2023, sono state fornite informazioni sul decreto contenente le disposizioni sulle immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Secondo quanto riporta FLC CGIL, il contingente assunzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, autorizzato dal MEF, ammonta complessivamente a 10.913 unità – inclusi 938 posti di DSGA da accantonare per le future immissioni in ruolo tramite i concorsi – quindi un totale di 9.975 unità di personale ATA, comprensivi del turn over di quest’anno dei posti già autorizzati lo scorso anno e non dati a ruolo.

Le operazioni di compensazione tra profili professionali sono consentite purché ciò non determini un aggravio di spesa. Le facoltà assunzionali dei DSGA non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili del personale ATA. Quelle relative al personale ex LSU e Appalti storici sono destinate esclusivamente a tale categoria di personale.

CISL Scuola spiega anche che il contingente di 9.975 posti è stato così determinato:

8.765 posti derivanti dalle cessazioni al 31/08/2023 registrate al sistema (comprensive di 569 cessazioni di personale ex LSU di cui 10 ancora a part time);

posti derivanti dalle cessazioni al 31/08/2023 registrate al sistema (comprensive di 569 cessazioni di personale ex LSU di cui 10 ancora a part time); più 1.213 posti derivanti da cessazioni tardive relative all’a.s.2022/23

posti derivanti da cessazioni tardive relative all’a.s.2022/23 meno 3 esuberi (1 guardarobiere, 2 cuochi)

Per il profilo di DSGA, si prevede una possibile disponibilità (per assunzioni autorizzabili in futuro) di 938 posti, così determinata:

641 posti da contingente 2022/23

posti da contingente 2022/23 290 posti da cessazioni al 31/08/2023

posti da cessazioni al 31/08/2023 67 posti da cessazioni tardive relative all’anno scolastico 2022/23

posti da cessazioni tardive relative all’anno scolastico 2022/23 meno 59 posti corrispondenti alle assunzioni in ruolo realizzate nell’anno scolastico 2022/23

posti corrispondenti alle assunzioni in ruolo realizzate nell’anno scolastico 2022/23 meno 1 posto in esubero.

LE TABELLE MINISTERIALI