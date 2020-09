Immissioni in ruolo, ultime ore per la call veloce

Oggi, 2 settembre alle 23.59, scade il termine per la presentazione della domanda per la call veloce, riservata al personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo.( G.M. 2016, GMRE 2018, GAE).

Tanti problemi nei giorni scorsi

Diversi sono stati i disguidi e i disservizi denunciati negli ultimi 5 giorni alla nostra redazione da parte dei partecipanti alla procedura della Call veloce, al punto che in molti chiedono una proroga del termine della presentazione della domanda.



Ma secondo il cronoprogramma predisposto dal Ministero dell’Istruzione per il regolare avvio dell’anno scolastico, il tempo ormai stringe e ieri, primo settembre, in alcune province, si sono pubblicate le GPS secondo calendario, pertanto non crediamo che ci sarà una proroga per le domande della Call veloce.

Immissioni in ruolo da call veloce entro il 7 settembre



Acquisite le domande, gli USR provvederanno a pubblicare gli elenchi degli aspiranti graduati in base al punteggio.

Le immissioni in ruolo da Call Veloce saranno disposte entro il 7 settembre con decorrenza giuridica a partire dal primo settembre ed economica dall’effettiva presa di servizio.



Si ricorda che sono esclusi dalla procedura della Call veloce i docenti già di ruolo nonché i docenti che ad agosto hanno già accettato la nomina in ruolo con decorrenza 1.9.2020 oppure l’anno rifiutata.



La procedura è consigliata soprattutto a coloro che non sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento come i docenti risultati non vincitori ma idonei nei concorsi a cattedra per titoli ed esami banditi nel 2016.