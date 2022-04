Impara le lingue con i Corsi Singoli ICOTEA

In un mondo globalizzato come quello di oggi, non sorprende affatto che la richiesta di corsi di lingua sia sempre più elevata. È altrettanto vero che imparare una lingua straniera richiede tempo, impegno costante e (perché no) una buona dose di pazienza. Anche in questo, l’istituto di formazione ICOTEA viene incontro ai suoi studenti e promuove dei corsi singoli in diverse lingue straniere.

Corsi singoli: come e perché seguirli

ICOTEA offre la possibilità di seguire singolarmente i corsi attivati nella laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica. Possono accedere ai corsi singoli tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, nonché gli studenti iscritti a un corso di studio presso qualsiasi Università. Al termine di ogni corso singolo d’insegnamento è prevista una prova d’esame, la cui votazione è espressa in centesimi.

I nostri studenti, una volta superato l’esame, possono quindi ricevere un attestato utilizzabile per una molteplicità di obiettivi: tra questi, colmare alcuni debiti formativi necessari per l’acquisizione di requisiti curriculari, iscriversi a una Laurea Magistrale ad accesso libero o a Scuole di Specializzazione, per iscriversi ai concorsi che richiedano un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite, o per altri scopi professionali.

Non solo teoria: impara la lingua con E-Converter

Tra i vantaggi di seguire un corso singolo di lingua è inclusa la possibilità di accedere gratuitamente al supporto di E-Converter, l’agenzia di Interpretariato e Traduzioni in partnership con ICOTEA. Il team di E-Converter è infatti formato dagli interpreti, adattatori, traduttori e docenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di ICOTEA, a cui i corsisti potranno rivolgersi in qualunque momento per chiedere un consiglio, un parere o un affiancamento vero e proprio. Gli studenti potranno inoltre richiedere di svolgere uno stage presso l’agenzia, in modo da affacciarsi anche al mondo del lavoro.

ICOTEA è un istituto di formazione universitario accreditato dal MIUR e comprende la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, autorizzata a rilasciare titoli per mediatori linguistici equipollenti ai diplomi di laurea a tutti gli effetti. Per quanto riguarda gli insegnamenti di lingua, ICOTEA offre corsi singoli di:

Lingua inglese (I, II e III)

Lingua francese (I, II e III)

Lingua tedesca (I, II e III)

Lingua spagnola (I, II e III)

Per maggiori informazioni sui corsi di insegnamento e sui relativi vantaggi economici, visita il sito www.icotea.it oppure non esitare a contattarci tramite mail all’indirizzo [email protected].

