Impennata contagi. I dati Covid di oggi: 15 mila nuovi positivi

Mentre sempre più regioni dispongono parziali chiusure e coprifuoco, impementando la DaD in modo più serrato, secondo precise quote percentuali, arriva il bollettino della Protezione Civile che ci informa dell’andamento dell’epidemia. Ed è impennata.

15 mila nuovi positivi oggi, in gran parte dalle solite regioni a più alto rischio: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lazio. Impressionanti i 4125 dellaa sola Lombardia.

Questi dati lasciano molto poco spazio all’immaginazione quanto a prossimo futuro, specie se uniti all’intervento di Conte al Senato, che annuncia: “A livello regionale bisogna essere pronti a intervenire per modulare in senso più restrittivo, se necessario, le misure attuali.”

Il Veneto, sebbene abbia molti contagi totali, non sbaglia un colpo, bisogna riconoscerlo. Ulteriore conferma arriva dalle parole dell’immunologa Viola, che cita a modello la regione del governatore Zaia per la pratica del pooling nelle scuole, di cui abbiamo reso conto in un altro articolo.

Il bollettino del 21 ottobre

Nuovi positivi: 15.199

Deceduti: 127

Tamponi effettuati: 177.848

Dimessi/guariti: 2.369

In terapia intensiva: 926

Totale casi: 449.648

