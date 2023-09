“Quanto spesso pensi all’Impero Romano?”: la storia antica ancora in trend su TikTok, ecco perché

Dopo il greco antico il periodo storico che coincide con la nascita e il maggiore sviluppo dell’Impero Romano è, in questi giorni, in trend in tutto il mondo sui social, in particolare TikTok. Ma di cosa si tratta? Come mai ancora una volta dimostrare di conoscere elementi di storia permette di stare sul pezzo?

Come riporta Fanpage.it, la nuova moda sembra essere stata innescata da Artur Hulu, 32 anni, influencer e storico svedese che ha guadagnato un ampio seguito con i suoi video ispirati all’antica Roma. Lui si fa chiamare online Gaius Flavius e spesso appare vestito da legionario o si trasforma in un gladiatore per realizzare sketch comici. Su Instagram ha scritto: “Signore, molti di voi non si rendono conto di quanto spesso gli uomini pensino all’Impero Romano… Rimarreste sorpresi dalle loro risposte!”

Boom di contenuti sull’Impero Romano

Insomma, il ragazzo ha invitato le utenti a chiedere ai propri partner di sesso maschile quanto spesso pensassero all’Impero Romano. Sorprendentemente, come dimostrano numerosi screen che hanno praticamente intasato i social in questi giorni, le risposte degli uomini sono simili.

Molti di loro, infatti, hanno detto di pensare spesso all’Impero Romano, con ammirazione, “nostalgia”, tristezza per la sua caduta. “Non riesco a ricordare un giorno in cui non ho pensato all’Impero Romano… Mi affascina quanto sia diverso ma anche quanto sia simile al nostro mondo di oggi”, ha detto un ragazzo. Non solo Gaius Flavius, diversi utenti hanno cominciato a pubblicare video ispirati all’antica Roma o dove confessano, guardando la telecamera, che pensano ai romani più di una volta al giorno.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, c’è chi si domanda quale sia il motivo preciso dell’interesse, soprattutto da parte della popolazione maschile. La risposta arriva da Hannah Cornwell, storica dell’antichità del mondo all’Università di Birmingham, la quale al Washington Post ha spiegato che questa “ossessione” degli uomini verso l’Impero Romano è dovuta alla grande enfatizzazione dei tratti tipicamente virili, come la guerra, la forza o il potere. “Basti pensare alla legione romana, dell’aquila imperiale, insieme ai gladiatori, tutti elementi che vengono associati alla virilità e al potere”.

Trend TikTok e didattica

Tralasciando la moda in sè, è opportuno fare una riflessione: quanto fa bene che gli argomenti che si trattano a scuola diventino di tendenza? Sicuramente ci può essere un impatto positivo sugli studenti: questi, infatti, possono essere più curiosi e più appassionati a questi argomenti e più invogliati a studiarli. I docenti potrebbero quindi sfruttare queste tendenze per rendere gli argomenti più appetibili e vicini agli interessi dei giovanissimi.