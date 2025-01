In Olanda proposti esami nazionali per i nuovi insegnanti

Il Consiglio per l’Istruzione olandese ha suggerito al Ministro dell’Istruzione di introdurre un esame nazionale che i futuri insegnanti dovranno sostenere alla fine del loro percorso formativo.

La notizia su alcuni giornali italiani che riportano quanto la stampa olandese sta diffondendo in questi giorni. L’obiettivo dei garanti dell’istruzione di quel Paese sarebbe quello di garantire che ogni insegnante, indipendentemente dal tipo di formazione seguita, sia adeguatamente preparato per lavorare in classe.

In altre parole, in Olanda avrebbero capito che la scuola, più che i programmi, gli orari, le attrezzature didattiche la fanno i docenti e in modo particolare quelli preparati , sapienti, dotti .

Infatti, mentre attualmente gli aspiranti prof devono superare un test di ammissione all’inizio della formazione, secondo i saggi del Consiglio, Onderwijsraad, è meglio e più valido strumento, l’introduzione di un esame finale attraverso il quale i candidati sarebbero meglio valutati e dunque si migliorerebbe la qualità dell’istruzione e nello stesso tempo si affronterebbe la carenza di insegnanti.

I vecchi esami, secondo il consiglio, non offrirebbero indicazioni affidabili sul livello raggiunto al termine del percorso formativo degli aspiranti docenti e in più i test predisposti per la valutazione possono scoraggiare l’iscrizione, ostacolando l’accesso alla professione.

Attualmente esistono quasi 400 percorsi differenti per diventare insegnante nei Paesi Bassi, che includono programmi universitari, di formazione professionale e percorsi alternativi per chi cambia carriera: ogni programma ha regole proprie, rendendo difficile verificare la coerenza e il livello minimo richiesto.

Nonostante la legislazione definisca requisiti generali in termini di contenuto disciplinare, didattica e pedagogia, i componenti del Consiglio ritengono che tali standard siano troppo generici. La proposta include la definizione di requisiti specifici per tutti i programmi di formazione degli insegnanti e l’introduzione di un esame finale per verificare se i nuovi insegnanti soddisfano questi standard.