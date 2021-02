In Puglia si torna alla didattica a distanza. Emiliano annuncia una nuova ordinanza

In Puglia il Presidente Emiliano annuncia un’ordinanza di chiusura delle scuole per il diffondersi della variante inglese del virus.

Tutti gli studenti pugliesi ritorneranno presto alla Didattica a Distanza.

La variante inglese del virus preoccupa non poco e sta mettendo a dura prova gli ospedali.

Nel frattempo verrà vaccinato il personale scolastico

“Non ho mai obbligato nessuno a restare a casa – ha dichiarato Emiliano – perché non avevo motivazione sanitaria stretta. Però, visto che dobbiamo vaccinare migliaia e migliaia di persone, io credo che fare un po’ di didattica a distanza sia utile per darci il tempo di fare le vaccinazioni”.

“Sarà un’ ordinanza profondamente innovativa – aggiunge Emiliano – sul presupposto anche che la variante inglese è molto più pericolosa e più veloce”.