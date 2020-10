In Sicilia alunni disabili in DaD, il M5S chiede per loro tutele e didattica in presenza

In Sicilia alunni disabili in DaD, il M5S chiede per loro tutele...

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano è intervenuta sulla continuità didattica per gli studenti disabili chiedendo al governo regionale l’impegno di garantire le lezioni in presenza per gli studenti diversamente abili così come avviene in altri contesti regionali.

Didattica in presenza per alunni disabili

“Quando ci sono delle situazioni di difficoltà i primi ad essere tutelati debbono essere coloro i quali appartengono alle fasce deboli”, queste le parole inequivocabili della deputata della Regione Sicilia Jose Marano.

“Nel caso del mondo della scuola, continua la rappresentante del M5S Sicilia, occorre che la Regione Siciliana garantisca il proseguimento delle attività didattiche in presenza e non a distanza. Nessun esponente del governo regionale forse ha chiaro quanto possa essere difficile per un ragazzo diversamente abile seguire le lezioni tramite la didattica a distanza e quanto possa essere gravoso per la famiglia doverli seguire passo dopo passo in casa affinché fruiscano delle lezioni. La disposizione della Protezione Civile Regione ripresa poi dall’assessorato all’Istruzione che lascia facoltà ai dirigenti scolastici di decidere se fare o meno didattica in presenza ai disabili nel limite del 25% e se hanno comprovate esigenze di mancanza di pc o internet lascia aperti tanti dubbi”.

Normativa del Ministero dell’Istruzione

“Infatti – prosegue Marano – il ministero dell’Istruzione con un decreto ministeriale obbliga alla didattica in presenza per gli alunni disabili e ciò avviene in molte altre Regioni come l’Emilia Romagna. Non possiamo condannare studenti e famiglie siciliane a una situazione di svantaggio. Tra l’altro la Regione, di concerto con i Comuni, deve risolvere l’annoso problema degli assistenti igienico personali e degli Asacom garantendo per tutti assistenza e posti di lavoro per gli operatori specializzati. Il governo nazionale ha già stanziato ingenti fondi, 85 milioni, per la scuola e per ultimo con il decreto Ristoro, ulteriori 3,6 milioni di euro, sono destinati alla didattica digitale per l’acquisto di device e per la connettività degli studenti appartenenti alle fasce economicamente disagiate. Adesso il governo, termina il suo appello l’On. Marano, regionale faccia la sua parte”.