Inaugurata palestra all’istituto Giuliana Saladino di Palermo, Giusto Catania: “avviato iter per intestarla a Totò Schillaci”

Inaugurata palestra all’istituto Giuliana Saladino di Palermo, Giusto Catania: “avviato iter per...

“Giovedì prossimo è stato convocato il Consiglio d’istituto con all’ordine del giorno l’intitolazione di questa palestra a Totò Schillaci, simbolo di riscatto sociale del quartiere Cep di Palermo.”

Lo ha affermato Giusto Catania, in occasione dell’inaugurazione, avvenuta oggi, della nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Scuola Aristide Tamajo.

“La palestra è stata realizzata grazie ad un finanziamento statale del 2021 su un progetto redatto e seguito dai tecnici dell’edilizia scolastica del Comune che ringrazio per la qualità del lavoro svolto.

Oggi è stato un momento di festa per tutta la comunità scolastica e per il Cep – evidenzia Catania – infatti lo spazio sportivo sarà a disposizione del quartiere e delle associazioni sportive della città, oltre ad essere uno spazio per svolgere le nostre attività didattiche mattutine e pomeridiane.”