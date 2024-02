Inaugurato il primo polo didattico agrario in Italia

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha inaugurato all’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma il primo polo didattico in campo agrario in Italia.

Si tratta di una scuola scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico agrario per 4 corsi Its: agri-manager, brand ambassador, green garden manager e il corso Carni – fondazione Its Agro, che secondo il ministro sarebbe “Una realtà straordinaria” perché insieme ad altre 192 scuole si creerà il primo percorso 4+2, con il raggiungimento del diploma in 4 anni e la specializzazione tecnica con i corsi biennali Its.

L’obiettivo, specifica sempre Valditara, “riserva un’offerta didattica necessaria allo sviluppo del nostro Paese. Confagricoltura ha risposto con grande entusiasmo all’invito dell’Istituto perché riteniamo che iniziative come questa rispondano ad un bisogno concreto di formazione e di implementazione delle conoscenze in relazione al mondo del lavoro, nel caso specifico del settore agricolo. Rivolgiamo i complimenti della nostra organizzazione all’Istituto Garibaldi per l’accordo quadro siglato con l’Università agraria della Tuscia e nella consapevolezza dell’importante opera che svolge nei confronti delle giovani generazioni”.