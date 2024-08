Incarichi di supplenza da GaE e GPS, sui posti residuati o generati dalla mobilità annuale

Con la chiusura della mobilità annuale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, si faranno immediatamente i calcoli rispetto i posti residuati o i posti generati per effetto dei movimenti. Lo spostamento interprovinciale di assegnazione provvisoria, genera un posto nella provincia A di partenza e lo toglie nella provincia B di arrivo. Quindi nella provincia A ci saranno posti generati e nella provincia B posti residuati.

Posti disponibili per le supplenze

Fra qualche giorno, gli uffici scolastici provinciali, pubblicheranno i posti disponibili dopo la mobilità annuale per gli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche. In alcune province del nord Italia, per effetto di uno svuotamento di massa per le assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno del sud Italia ( Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia), ci saranno migliaia di posti da occupare tramite le GPS, anche perché le GaE sono esaurite quasi per tutte le classi di concorso. Nelle regioni del sud residuano alcune decine di posti di sostegno per singola provincia e ci dovrebbero essere pochi posti per provincia per le classi di concorso della scuola secondaria. Più complicato al sud è ricevere una supplenza da GPS sull’infanzia AAAA e la scuola primaria EEEE, per una carenza di posti e per la presenza ancora massiccia di aspiranti presenti nelle GaE.

Prime convocazioni per le supplenze

Le prime convocazioni per le GaE e le GPS dovrebbero avvenire tra il 30 e il 31 agosto nella migliore dell’ipotesi, in alcune province si arriverà ad avere il primo bollettino delle supplenze da GaE e GPS, verso il 4 o 5 settembre.

Si tratta di bollettini generati dal sistema informatizzato per gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. In buona sostanza l’algoritmo, sulla base delle disponibilità delle cattedre annuali, delle cattedre fino al termine delle attività didattiche e degli spezzoni, ma anche sulla base delle preferenze espresse nell’istanza delle scelte delle cossidette “150 preferenze”, elaborerà il bollettino degli esiti delle prime convocazioni.

Come funziona l’algoritmo

È bene ricordare che gli aspiranti alle nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche, hanno espresso dal 27 luglio al 7 agosto, fino ad un massimo di 150 preferenze tra, scuole, comuni, distretti della provincia e l’intera provincia in cui sono inseriti. Tali preferenze non solo si distinguono per territorialità, tipologia puntuale o sintetica, ma anche per tipologia di contratto (annuale o fino al termine delle attività didattiche, tipologia di posto, per classe di concorso di insegnamento, per cattedra interna, cattedra oraria, spezzoni con completamento). Le 150 preferenze sembrano tante, ma se un aspirante ha 6 classi di concorso, questo significa che le preferenze diventano 25 per ogni classe di concorso. In tal caso per coprire bene tutta la provincia, l’aspirante dovrà esprimere preferenze sintetiche di comuni o distretti. Ricordiamo che tali preferenze sono state espresse senza conoscere le disponibilità reali e quindi è una scelta fatta “al buio”. La disponibilità dei posti, come già detto, sarà nota verso il 30 o 31 agosto 2024.

L’algoritmo assegna oppure non assegna la nomina, sulla base del punteggio, ma anche delle preferenze espresse, quindi la scelta dell’ordine delle preferenze ha certamente una rilevanza notevole per l’assegnazione della nomina.

Se un aspirante X decidesse di non mettere qualche scuola, oppure, ancora peggio qualche comune o distretto, e il sistema va oltre il suo nominativo ed assegnasse un posto ad un aspirante Y con meno punti su una sede non espressa da X, l’algoritmo depenna X e non lo convoca più in successive convocazioni. In buona sostanza l’aspirante X risulterebbe rinunciatario e per l’anno scolastico in corso non potrebbe più aspirare a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GPS.

Supplenze brevi e graduatorie Istituto

Per l’utilizzo delle graduatorie di Istituto per le supplenze brevi o le supplenze fino al 30 giugno per gli spezzoni sotto le 7 ore, dovremo attendere fino alla vigilia dell’inizio delle lezioni, quindi non prima del 9 settembre. Le graduatorie di Istituto sono state stilate sulla base della scelta fatta nella compilazione della domanda delle GPS.