Docenti di sostegno confermati su richiesta delle famiglie: le novità per l’anno scolastico 2025/2026

Grazie alla nuova legge n. 106/2024, i docenti di sostegno a tempo determinato potranno essere confermati sul medesimo posto, garantendo la continuità educativa e didattica per gli alunni disabili, su richiesta delle famiglie. Ecco tutte le modalità, le scadenze e i soggetti coinvolti per accedere alla conferma del docente per il prossimo anno scolastico.



Continuità educativa e didattica: come funziona la conferma del docente di sostegno



La legge n. 106/2024 introduce un’importante novità: i genitori degli alunni disabili possono chiedere al dirigente scolastico la riconferma del docente di sostegno a tempo determinato, con precedenza assoluta rispetto agli altri supplenti, sullo stesso posto occupato nell’anno scolastico 2024/2025.

La conferma può avvenire solo se sussistono due condizioni essenziali:

• Disponibilità del posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

• Volontà del docente a essere confermato nello stesso incarico.

Questa possibilità permette di favorire la continuità didattica ed educativa, fondamentale per il percorso scolastico degli alunni con disabilità.

Come devono muoversi le famiglie: richiesta entro il 31 maggio 2025

Le famiglie degli alunni con disabilità che desiderano la conferma del docente di sostegno dovranno:

Presentare richiesta formale al dirigente scolastico entro il 31 maggio 2025, chiedendo che l’azione educativa e didattica venga proseguita con lo stesso docente dell’anno precedente.

Questo passaggio è essenziale per avviare la procedura di conferma.

Ruolo del dirigente scolastico: valutazione e comunicazione entro il 15 giugno 2025

Il dirigente scolastico riceve la richiesta della famiglia e verifica:

• La disponibilità del docente a essere confermato.

• Le condizioni dell’alunno e della classe, dopo aver sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).

Dopo queste valutazioni, il dirigente:

• Comunica l’esito della richiesta entro il 15 giugno 2025 a:

o Ufficio Scolastico Territoriale (UST).

o Docente interessato.

o Famiglia.

Compiti del docente di sostegno: come ottenere la conferma

Il docente di sostegno interessato alla conferma:

• Deve indicare la propria volontà di essere riconfermato al momento della domanda per gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026.

• Ha precedenza assoluta sugli altri candidati per il posto occupato l’anno precedente, se sono rispettate tutte le condizioni.

Ruolo dell’UST: verifica e conferma degli incarichi

L’UST, dopo la verifica:

• Controlla la disponibilità del posto di sostegno.

• Verifica il diritto alla nomina del docente all’interno del contingente dei posti disponibili.

• Procede alla conferma del docente con precedenza assoluta, prima delle normali operazioni informatizzate per le supplenze.

Conferma valida solo entro il 31 agosto 2025

La conferma dell’incarico è valida solo per i posti disponibili entro il 31 agosto 2025.

Le eventuali cattedre libere dopo tale data non saranno considerate per confermare il docente di sostegno.

Chi può essere riconfermato: i destinatari della misura

Possono richiedere la conferma sul posto di sostegno esclusivamente i docenti a tempo determinato in servizio nel 2024/2025, appartenenti a queste categorie:

• Docenti con titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.

• Docenti senza titolo di specializzazione, ma che nel 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno, individuati dalla seconda fascia GPS per il grado corrispondente.

• Docenti senza titolo di specializzazione che abbiano comunque svolto servizio su posto di sostegno nel 2024/2025.