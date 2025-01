Incendi in California, oltre 600mila studenti a casa

Migliaia di ettari di superficie boschiva e non distrutti, così come villaggi e quartieri periferici di Los Angeles inghiottiti dalle fiamme. Scarseggiano le risorse idriche e l’esposizione ai forti venti del Pacifico non fa altro che acuire la gravità della calamità naturale in corso. Decine di migliaia gli sfollati e centinaia i feriti che affollano le “Emergency” dei nosocomi locali. Scuole chiuse nelle aree interessate o a maggior rischio incendi. La didattica sembra esser tornata, alla pari del periodo delle chiusure legate alla diffusione del SARS-CoV-2, a distanza nella migliore delle ipotesi o sottoposta a sospensione determinata dai Vigili del Fuoco. Il Ministero dell’Istruzione federale ha conteggiato oltre 600.000 studenti interessati da tali misure: nonostante la didattica a distanza già predisposta dagli istituti locali, già si temono gravi ripercussioni sul rendimento ed eventuale preparazione agli esami di ammissione ai numerosi Colleges della regione.

Effetti e precauzione

La scorsa, più di 600.000 studenti a Los Angeles e dintorni hanno visto le loro scuole interessate dagli storici incendi. I distretti scolastici di tutta la regione hanno iniziato ad annunciare la chiusura delle scuole martedì e mercoledì scorso. Ciò include il secondo distretto scolastico più grande della nazione, il Los Angeles Unified School District (LAUSD), che impegna più di 500.000 studenti. Il quartiere di Pacific Palisades fa parte della LAUSD e ha subito danni significativi a causa degli incendi. Il sovrintendente della LAUSD Alberto Carvalho ha detto al quotidiano locale DPR che si teme che due scuole elementari della zona siano andate perdute e che una scuola superiore, la Palisades Charter High School, sia stata gravemente danneggiata. A nord-est di Los Angeles, vicino all’incendio di Eaton, il distretto scolastico unificato di Pasadena ha annunciato di aver “confermato danni a cinque istituti ad Altadena”. Molti distretti stanno ancora valutando la distruzione degli edifici mentre gli incendi continuano a bruciare. Per gran parte degli studenti della regione non è chiaro quando la scuola tornerà alla normalità.

Possibili riaperture e e-learning

I funzionari della LAUSD hanno detto che si prenderanno il fine settimana per determinare se le scuole apriranno lunedì 13 gennaio, mentre Pasadena Unified ha deciso di mantenerle chiuse fino alla prossima settimana. Nel frattempo, i funzionari distrettuali della LAUSD dicono a NPR che stanno facendo il possibile per supportare gli studenti e le famiglie ad affrontare la situazione. Tali sforzi includono la creazione di diversi siti di distribuzione di cibo per gli studenti del distretto, una risorsa fornita anche da altri distretti interessati. Le problematiche relative alla continuità didattica – sostiene il Sovrintendente Carvalho – risultano di minore impatto in California, ove le chiusure per l’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno permesso lo sviluppo di tecnologie e-learning all’avanguardia.