Incendi in Sicilia nel palermitano e nel messinese: scuole chiuse a Cefalù, diramata allerta rossa

In questi giorni le alte temperature e i venti che stanno soffiando in Sicilia stanno purtroppo favorendo lo scoppio di vari incendi nelle zone del messinese e del palermitano.

Situazione critica

“La Regione richiamerà in servizio gli operai antincendio del Corpo forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste in Sicilia nei prossimi giorni”, aveva annunciato mercoledì il governatore Renato Schifani, come riportato sul sito ufficiale della Regione Sicilia, dopo il via libera della giunta regionale, riunita d’urgenza, alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale nell’Isola per dieci giorni.

Alla base della delibera, la relazione del capo del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione, Salvo Cocina, che in particolare per ieri 19, e oggi, 20, ha previsto forti venti di scirocco e temperature più alte delle medie con punte sui 35 gradi.

I roghi a Cefalù

Effettivamente decine di roghi, come riporta SkyTg24, si sono registrati nelle ultime ore soprattutto a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrenica. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, della forestale e dei volontari della protezione civile regionale.

“Oggi permane allerta rossa. Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative. Tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi”, ha detto Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.

Il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello ha disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, venerdì 20 ottobre. “A fini precauzionali, per evitare situazioni di rischio e pericolosità connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e domani, per la sicurezza della popolazione scolastica come anche per garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze è stata emessa un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città”, ha fatto sapere il primo cittadino.