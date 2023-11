Incendio a scuola, istituto evacuato: dipendente scolastico portato in ospedale per sospetta inalazione di fumo

Incendio a scuola, istituto evacuato: dipendente scolastico portato in ospedale per sospetta...

Questa mattina, 6 novembre, a Piombino, in Toscana, come riporta Il Tirreno, si è sviluppato un incendio in una scuola media. L’istituto è stato prontamente evacuato. Un dipendente della scuola è stato trasportato in ospedale per sospetta inalazione di fumo.

La causa sarebbe un corto circuito

Come riportano Toscanamedianews e LivornoToday, sembra che alla base di tutto ci sia un corto circuito in una delle stanze, forse in una ventola di un bagno, con il fumo che ha iniziato a invadere i corridoi della struttura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza medicalizzata.

Il personale scolastico ha subito bloccato le fiamme con gli estintori prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che poi hanno provveduto alla messa in sicurezza. Al termine delle operazioni dei pompieri gli alunni sono potuti rientrare nelle aule e le lezioni sono riprese regolarmente.

Un altro incendio a scuola

Lo scorso 14 settembre, in una scuola di Milano, come riporta MilanoToday, è scoppiata una delle tre caldaie dell’edificio, provocando un incendio.

Tutto è avvenuto intorno alle 9 e mezza del mattino, quando le attività didattiche erano già cominciate. Per fortuna sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e gestito l’evacuazione dell’edificio.