Incendio sul tetto di una scuola, alla ricerca dei vandali. Il sindaco: “Genitori? Minimizzano i comportamenti dei figli”

Poco prima dell’alba di sabato scorso ignoti hanno appiccato un incendio sul tetto di una scuola media del veneziano. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili del gesto. La dirigente scolastica si augura non si tratti di alunni della scuola, come riporta Il Gazzettino.

La delusione della dirigente scolastica

L’incendio ha danneggiato la guaina esterna del tetto, i serramenti, l’impianto elettrico e un’aula al primo piano. La dirigente scolastica era presente sabato mattina alle operazioni di spegnimento dell’incendio. “Non voglio neppure pensare che gli autori di questo atto vandalico possano essere degli alunni di questa scuola – afferma –. Sia per la giovane età che potrebbero avere, ma soprattutto per tutto l’impegno che con le famiglie cerchiamo di dare per una crescita sana e corretta”.

Non è la prima volta che accade una cosa simile

La scuola, purtroppo, in passato è stata spesso presa di mira da spacciatori e vandalismi. “Purtroppo è così – riprende la dirigente scolastica –. Dietro la scuola e nei pressi della palestra, soprattutto la notte, si verificavano situazioni poco piacevoli. Da quando però sono state installate le telecamere la situazione si era però ridimensionata, almeno fino a sabato scorso”.

Proprio un anno fa, le stesse telecamere avevano permesso di individuare tre minorenni, tra i 13 e i 15 anni, mentre compivano altri atti vandalici sempre nei pressi delle scuole ed il sindaco aveva convocato le famiglie dei ragazzi. “In alcuni casi i genitori capiscono il problema e si può avviare un dialogo – aveva detto in quell’occasione il sindaco della cittadina -, altre volte invece tendono a minimizzare i comportamenti dei figli altre volte, proprio non si presentano”.