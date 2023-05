Incendio Torvaianica, in fiamme autobus con a bordo più di 80 studenti minorenni: l’autista riesce a metterli in salvo

Un incendio è divampato stamattina, 5 maggio, poco dopo le ore otto, a Torvaianica, nel litorale sud di Roma, in direzione Pomezia. A bordo del mezzo andato a fuoco c’erano più di ben ottanta studenti minorenni che si stavano recando a scuola. Lo riportano Fanpage.it e La Repubblica.

Per fortuna l’autista alla guida dell’autobus si è accorto in tempo delle fiamme, causate da un’avaria al motore, ed ha accostento rapidamente, riuscendo a mettere in salvo i ragazzi, facendoli scendere subito e posizionare in fila indiana sul ciglio della strada per ripararli dal fuoco e dalle automobili.

Per fortuna nessuno si è fatto male

Per nessuno di loro c’è stato bisogno dell’intervento da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Pomezia. L’incendio è stato spento dai pompieri, e dell’autobus è rimasta soltanto una carcassa di lamiere.

La viabilità è stata bloccata dai vigili urbani per consentire le operazioni di soccorso e, stando a quanto si apprende, il traffico è stato deviato nella strada interna del quartiere Martin Pescatore con chiusura da Borgo di Santa Rita.