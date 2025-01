Inchiesta Fanpage, punire chi prende titoli fasulli a pagamento e scala le graduatorie: Barbacci (Cisl Scuola) chiede severità con i docenti che imbrogliano

Sono sempre vive le polemiche per l’inchiesta di Fanpage sui titoli comprati e sul mercimonio di certificazioni finalizzate a generare punteggi validi per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti. “È un mercato indecente quello delle certificazioni false – ha detto Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola – per ragioni che non hanno bisogno di tante parole per essere spiegate, perché sono di tutta evidenza”.

La sindacalista parla di “interventi non più rinviabili per affrontare e risolvere problemi che, come molti osservano, si trascinano da tempo. Una circostanza che rende ancor più urgente intervenire: come CISL Scuola daremo ogni appoggio necessario ad azioni che intervengano con severità sia verso chi vende titoli fasulli, sia verso chi li compra e se ne avvale a danno di altre persone ingiustamente scavalcate nelle graduatorie da cui si fanno assunzioni“.

Il sindacato Confederale ha anche apprezzato la decisione del ministro Giuseppe Valditara di agire in via preventiva, rendendo più stringenti i criteri di accreditamento dei soggetti che operano in ambito formativo.

Secondo la segretaria generale Cisl Scuola “occorre vigilare attentamente sulla qualità dei percorsi formativi che danno accesso all’insegnamento, lo abbiamo sempre sostenuto anche in altre situazioni, come nel contenzioso aperto sui titoli conseguiti all’estero, sui quali il Consiglio di Stato ha imposto al Ministero precisi obblighi di verifica sulla congruenza dei percorsi in base ai quali sono stati rilasciati”.

Barbacci tiene anche a puntualizzare che “non c’è e non c’è mai stata alcuna acquiescenza da parte della Cisl Scuola verso la proliferazione di certificati fasulli, come qualcuno sta insinuando, con una sorta di chiamata di correità dei sindacati che, per quanto riguarda la mia organizzazione, respingo con tutte le mie forze. Quando poi si tenta di giustificare quelle insinuazioni richiamando le nostre critiche a un reclutamento basato solo sui concorsi per esami, si dà prova di grande disonestà intellettuale. I titoli di cui vorremmo si tenesse conto nel secondo canale di reclutamento sono quelli di servizio, non certi quelli prodotti e raccattati in modo fraudolento”.

“Quella che chiediamo di riconoscere e valorizzare – conclude Barbacci – è l’esperienza di lavoro, spesso pluriennale, maturata dal personale precario, senza il cui operato la scuola non sarebbe in grado di funzionare, visto che sfiorano il 20% della forza lavoro”.