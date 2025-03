Attende la rivale fuori da scuola e le sfregia il volto con un accendino disegnandole la “V” di vendetta: 14enne denunciata

Una violenza inaudita: una studentessa di quattordici anni di Torino, qualche settimana fa, ha atteso che una compagna di scuola uscisse dall’istituto per farle un vero e proprio agguato. La ragazza, con un accendino, ha sfregiato il viso dell’altra, coetanea, incidendole la “V” di vendetta.

Come riporta Il Corriere della Sera, alla base dell’aggressione c’è un ragazzo conteso che si sarebbe avvicinato troppo al suo gruppo. Entrambe frequentano lo stesso comprensorio scolastico: non sono mai state amiche, ma si conoscono e in passato tra loro ci sarebbero stati altri momenti di tensione.

La scena surreale

Alla scena, stando a quello che emergerebbe dagli atti d’indagine, avrebbero assistito alcuni passanti senza intervenire. Solo una signora si sarebbe precipitata in difesa della vittima, cercando di dividere le due studentesse e chiamando i Carabinieri. La ragazza ferita è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, l’altra è stata scortata a casa e denunciata.

Una settimana più tardi la Procura dei minori, vista la gravità dell’episodio e il rischio che potesse ripetersi, ha chiesto e ottenuto una misura cautelare: da qui l’arresto della quattordicenne e il suo trasferimento in una comunità. Il reato che viene contestato alla ragazza che ha disegnato la cicatrice è sfregio e prevede una pena tra gli 8 e i 14 anni.