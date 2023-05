Incidente nella palestra di una scuola: studente cade dalla parete di arrampicata, è gravissimo

Un altro grave incidente ha avuto luogo in una scuola italiana, a Varese. Stavolta, come riportano Fanpage.it e Il Corriere della Sera, uno studente di 18 anni, durante l’ora di educazione fisica, si è fatto molto male in seguito ad una caduta, ed è stato trasportato in ospedale, in codice rosso.

La dinamica dei fatti

Tutto è accaduto ieri, 15 maggio, intorno alle 12.30. Il 18enne era impegnato in un esercizio sulla parete di arrampicata quando ha mancato a un certo punto la presa: il giovane è così caduto all’indietro mancando il tappetino posizionato appunto in caso di caduta e sbattendo fortemente la testa a terra. Subito è stato richiesto l’intervento dei paramedici e medici del 118.

Il ragazzo è stato dapprima raggiunto dal rianimatore, che lo ha intubato per consentire una corretta ventilazione, poi è stato immobilizzato e una volta rese stabili le sue condizioni è stato portato in ospedale.

I sanitari hanno ritenuto fin da subito le condizioni dello studente molto gravi tanto da trasportarlo all’ospedale di Varese con la massima urgenza. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva neurochirurgica. Le sue condizioni purtroppo restano gravi.

Ennesimo incidente a scuola

Si tratta dell’ennesimo incidente che ha luogo in un istituto scolastico, dopo innumerevoli casi di studenti che, volontariamente o meno, sono precipitati dalle finestre delle classi o dei bagni. L’ultimo episodio in un liceo di Genova, il Pertini. Qui una studentessa di 16 anni è caduta da una altezza di circa quattro metri, cadendo dalla finestra dei bagni.