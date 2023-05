Studentessa di 16 anni precipita dalla finestra del bagno della scuola prima di una prova: trasportata in ospedale

Oggi, 12 maggio, una studentessa di 16 anni è caduta da una altezza di circa quattro metri, precipitata dalla finestra di bagni della scuola, un liceo di Genova, il Pertini. Si tratta dell’ennesimo caso simile. Lo riporta La Repubblica.

Non è chiaro se si tratti di un incidente oppure di un gesto volontario; la studentessa di 16 anni al momento è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino: vigile e non intubata, avrebbe riportato diverse ferite e traumi in seguito alla caduta. Le notizie sono in aggiornamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 8.30, all’inizio delle lezioni, quando la ragazza avrebbe chiesto di andare in bagno poco prima della prova di inglese. Sarebbero stati gli stessi compagni di scuola a chiedere aiuto, tanto che sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le ambulanze delle pubbliche assistenze vicine alla scuola. Secondo quanto riporta Ansa, la ragazza si sarebbe presentata in classe, stranamente, senza zaino, chiedendo subito di uscire. La docente sarebbe stata allarmata da un tonfo

Boom di casi simili

Solo qualche giorno fa, il 9 maggio, ci siamo occupati del caso di una 13enne caduta dalla finestra di una scuola a Pescara.

Lo scorso 21 aprile una ragazza ha manifestato intenti suicidi a scuola ed è stata salvata dai compagni di scuola. La giovane avrebbe aperto la finestra manifestando l’intenzione di gettarsi nel vuoto. Tempestivo sarebbe stato l’intervento degli altri ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno subito cercato di bloccare la ragazzina.

Un altro fatto tragico simile è avvenuto lo scorso marzo, sempre in una scuola: qui una ragazzina di soli dodici anni è precipitata da una finestra dell’istituto, a Rapallo, in provincia di Genova, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’ipotesi del gesto volontario è stata poi confermata: la stessa 12enne avrebbe detto agli inquirenti di aver fatto tutto da sola, di sua spontanea volontà. L’insegnante avrebbe provato ad afferrarla, ma lei si sarebbe divincolata lanciandosi nel vuoto.

Della stessa età un’altra ragazzina che lo scorso novembre è precipitata dalla finestra della sua classe, una terza media, al primo piano dell’edificio della scuola media Corradini di Latina.