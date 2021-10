Inclusione, indicazioni sulle 25 ore di formazione: il test finale sarà anonimo [NOTA]

Con riferimento alle 25 ore di formazione sui temi dell’inclusione, a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 9795/21, il MI ha provveduto a convocare il Comitato tecnico scientifico nazionale previsto che opera in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, presso i quali sono costituiti appositi Comitati tecnico-scientifici regionali.

In proposito, con nota 2405 del 21 ottobre, il Ministero ha reso noto che il CTS dopo aver esaminato accuratamente la nota 27622/21 ed in particolare l’allegato A – Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo – si è pronunciato suggerendo di modificare alcuni contenuti.

Con riferimento al test finale di valutazione, esso sarà svolto in forma anonima, finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi.