Incontro Ministro-Studenti, Rete Studenti: “Ora rilanciare su Riforma della Scuola, cambio dei Pcto e benessere psicologico”.

Si è svolto questo pomeriggio il Forum delle Associazioni Studentesche (Fast) in forma telematica. Il Ministro dell’Istruzione Bianchi ha convocato le associazioni studentesche a colloquio dopo più di sei mesi di silenzio. Per le Rete degli Studenti Medi, convocata da Bianchi singolarmente la scorsa settimana per discutere delle mobilitazioni sulla maturità, l’incontro ha esplicitato la contrarietà di tutto il mondo studentesco nei confronti dell’Esame di Stato e del lavoro in generale del Ministero. La discussione ha poi toccato l’ex alternanza scuola-lavoro, fortemente criticata dalla Rete degli Studenti Medi e sulla quale è stato chiesto un tavolo di lavoro per rivedere radicalmente e strutturalmente il rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Ancora sulla Salute Psichica e il benessere psicologico degli studenti e delle studentesse la Rete degli Studenti Medi ha riportato la situazione di enorme disagio che le nuove generazioni vivono, portando alla luce le proposte contenute nella campagna Chiedimi Come Sto.

“Sull’Esame di Stato il Ministero ha fatto un errore enorme e tutti lo stanno dicendo” spiega Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti medi “Aver scelto di andare dritti senza aver ascoltato prima di oggi le associazioni è sbagliato e Bianchi se ne prende le responsabilità nonostante tutto il mondo della scuola lo abbia bocciato. Ora vogliamo discutere col Ministero della riforma della scuola, di un cambio radicale sull’ex alternanza scuola-lavoro e di interventi reali sulla salute mentale.”

Bianchi: “Prossima settimana nuovo incontro sui Pcto e mondo del lavoro”

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato oggi pomeriggio in videoconferenza i rappresentanti del Forum degli studenti. Al centro dell’incontro i temi dell’esame di Stato, dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, del benessere psicologico degli studenti, dell’edilizia scolastica e del Pnrr Istruzione. L’incontro segue quello tenuto l’8 febbraio scorso con i rappresentanti delle Consulte studentesche.

“Avevamo annunciato un confronto con studentesse e studenti sulle tematiche più rilevanti che riguardano la scuola – dichiara il Ministro Patrizio Bianchi -. Stiamo dando seguito a questo impegno, coinvolgendo tutta la struttura del Ministero. Già in queste ore abbiamo avviato i primi tavoli tematici con gli studenti delle Consulte. La prossima settimana torneremo a incontrarci con i rappresentanti del Forum per un approfondimento sui Pcto e sul rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro”.