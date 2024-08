Inizio anno scolastico, tutte le riforme punto per punto del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha pubblicato un post su X in cui commenta lo speciale del Sole 24 Ore in cui si fa il punto di tutte le nuove riforme: “Oggi sul Sole 24 Ore una testimonianza oggettiva del grande lavoro svolto per la scuola italiana, i suoi studenti, i suoi docenti e tutto il suo personale”.

Ecco in linea generale alcune delle riforme del ministero.

Nuova Filiera Tecnica: Avvio della nuova filiera tecnologico-professionale, con un’offerta integrata che include licei, istituti tecnici e professionali, e istituzioni formative regionali (IeFP) accreditate dalle Regioni e legate agli ITS Academy.

Tutele INAIL: Estensione delle coperture INAIL a 10 milioni di studenti e docenti, comprendendo anche gli alunni dell’infanzia e delle università.

Alunni Stranieri: Potenziamento dell’insegnamento dell’italiano in orario extra-curriculare per gli alunni stranieri, con attività aggiuntive per gli studenti con scarse competenze linguistiche.

Arriva Comunica: Introduzione della piattaforma digitale “ComUnica” per migliorare il dialogo tra scuola e famiglie, gestendo in modo digitale la comunicazione tra le due parti.

Stop al Cellulare: Divieto dell’uso del cellulare in classe fino alla scuola media, con un focus sulla personalizzazione didattica per studenti con disabilità.

Docenti Tutor: Conferma del ruolo dei tutor e orientatori per gli studenti, già avviato con il PNRR, con un focus sull’orientamento personalizzato.

Dimensionamento: Maggiori risorse per le scuole con più presidi, con la possibilità per i dirigenti scolastici di richiedere risorse aggiuntive e esoneri per il personale.

Sostegno: Introduzione di un nuovo ciclo di formazione per 8,3 mila docenti di sostegno non specializzati, con la possibilità di stabilizzazione.

Voto in Condotta: Modifica delle norme sul voto di condotta, con l’introduzione di un debito formativo per chi riceve un’insufficienza in condotta, da recuperare a settembre.

Sospensioni: Nuove regole per le sospensioni degli studenti, con attività sociali obbligatorie per sospensioni superiori a due giorni.

Misure di Welfare: Introduzione di agevolazioni per i lavoratori della scuola, con accesso a mutui agevolati, prestiti e altri strumenti finanziari.

Formazione Docenti: Percorsi di formazione incentivati per docenti, con corsi online di 30 ore per migliorare l’offerta formativa.

Violenza a Scuola: Sanzioni per chi aggredisce il personale scolastico, con pene che possono arrivare a condanne penali e multe.

Giudizi Sintetici: Reintroduzione dei giudizi sintetici nella scuola primaria, con valutazioni più semplici e immediate per gli alunni.

Educazione Civica: Maggior spazio all’educazione civica nelle scuole, con l’introduzione di tematiche legate all’impresa, lavoro e finanza.

Assunzioni e Supplenze: Aumento delle assunzioni a tempo indeterminato di docenti e personale scolastico, con una riduzione prevista del numero di supplenti.

Lotta alla dispersione scolastica: Allocati fondi permanenti per il reclutamento dei docenti. Questi fondi mirano a ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico.

Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL): Stanziati 3 miliardi di euro per il nuovo contratto. Si prevede un miglioramento delle condizioni lavorative degli insegnanti e del personale scolastico.

Stretta sui diplomifici: Introduzione di nuove regole per il rilascio dei diplomi. L’obiettivo è ridurre il numero di diplomi ottenuti senza il rispetto degli standard educativi.

Mense e asili: Previsti nuovi fondi per migliorare la qualità del cibo e garantire ambienti più sicuri. Parte del Piano per l’infanzia destinato a migliorare le condizioni nei servizi educativi per la prima infanzia.