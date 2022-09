Inizio lezioni, i primi a rientrare in classe sono gli alunni di Bolzano, insieme alle scuole dell’infanzia di Trento e della Lombardia. TUTTE LE DATE

Il 1° settembre è ufficialmente iniziato l’anno scolastico, ma l’avvio delle lezioni avviene con date diverse a seconda dei calendari scolastici deliberati dalle singole regioni. Non dimentichiamo, poi, che le scuole hanno una certa autonomia organizzativa e possono anche decidere di anticipare l’ingresso in aula.

I primi a tornare sui banchi di scuola sono, come ogni anno, gli alunni delle scuoloe della Provincia Autonoma di Bolzano. Ma non sono i soli: infatti sia la Provincia Autonoma di Trento, sia la Regione Lombardia, hanno deliberato il rientro in aula per i bambini delle scuole dell’infanzia.

Ma la maggior parte degli studenti varcherà la soglia della scuola a partire da lunedì prossimo, 12 settembre. Gli ultimi a tornare in classe saranno i bambini e ragazzi della Sicilia e della Valle d’Aosta.

Per una lettura più agevole, proponiamo la cartina dell’Italia in cui abbiamo riportato tutte le date deliberate dalle Regioni, ricordando che per tutte le attività nelle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2023.