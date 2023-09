Inizio scuola 2023/24, chi sono i prossimi a rientrare in classe? Le date regione per regione

Gli studenti e le studentesse d’Italia iniziano a rientrare in classe. I primi sono stati quelli di Bolzano, il 5 settembre, preceduti dai bambini dell’infanzia a Trento, il 4 settembre.

Gli ultimi studenti a tornare a scuola saranno invece quelli di tre Regioni: Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il 15 settembre.

Ovviamente, in base al proprio calendario scolastico, ci sono differenze regionali nelle date di avvio delle lezioni e di termine dell’anno scolastico, oltre che nella scansione temporale delle festività ulteriori rispetto a quelle nazionali.

Sono diverse le segnalazioni che sono giunte alla Tecnica della Scuola da parte dei docenti inseriti in Gps e che in questi giorni hanno ricevuto le convocazioni dagli Uffici scolastici. Ma purtroppo, non senza problemi.