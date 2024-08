Inizio scuola 2024, boom supplenze annuali, presidi reggenti, Ata precari: alunni ancora danneggiati – DIRETTA ore 15,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e le criticità non mancano. Secondo i sindacati, a settembre l’anno scolastico inizierà con non meno di 250mila docenti precari. Le assunzioni sono 45mila, una cifra nettamente inferiore a quella auspicata dai docenti, con 19mila posti accantonati per il prossimo concorso PNRR. Gli studenti diminuiscono (120mila in meno) e le scuole vengono accorpate con centinaia di reggenze che obbligheranno i presidi a doversi dividere.

Ci sono poi le difficoltà del personale Ata e gli studenti che lamentano la poca continuità didattica e le famiglie che hanno spesso a che fare con docenti di sostegno non specializzati per i loro figli.

Tra le novità del 2024/25 l’assicurazione gratuita per il personale, il voto di condotta, l’avvio dei licei made in Italy e della sperimentazione dei nuovi percorsi tecnico-professionali in un certo numero di istituti e il divieto di uso dello smartphone fino al termine della secondaria di primo grado.

Di tutti questi aspetti parleremo nel corso della diretta della Scuola di oggi, venerdì 30 agosto, alle ore 15,00. Ospiti la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli e il direttore del portale Skuola.net Daniele Grassucci. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

