Inizio scuola, alunno trova messaggio di un ex maturando: “Buon viaggio anche se non ti conosco. Non farti condizionare dai voti”

Un ragazzo, il giorno del suo rientro a scuola dopo le vacanze estive, ha trovato a scuola un toccante messaggio scritto da un ormai ex studente. Si tratta di parole rivolte proprio a chi invece si accinge ad iniziare la scuola, scritte dall’autore, con molta probabilità un maturando, nel proprio ultimo giorno di scuola.

La lettera, riportata da Skuola.net, è datata 8 giugno 2023. A firmare “un ormai ex studente qualsiasi con le lacrime agli occhi ed un cuore pieno di tante cose inspiegabili a parole”.

Il messaggio integrale

Ecco il contenuto del messaggio, intriso di commozione e ansia per il futuro.

“Forse nessuno leggerà mai questo messaggio o forse sì, a malincuore non sarò lì per saperlo. Spero possa servire a qualcuno per superare un momento negativo, è tuo, leggilo quando ne avrai bisogno”.

Vivi questi 5 anni al meglio delle tue possibilità. Ama, divertiti, sogna più che puoi. Piangi, stressati, disperati più che puoi. Apprendi, non tanto le nozioni scolastiche quanto quelle di vita. Affronta questo viaggio più intensamente che puoi, senza mai portare rimorsi.

Non terminare questo percorso pensando: ‘Però chissà, se lo avessi fatto, se ci avessi creduto’. Non farti mai condizionare da un voto, cadi perché è giusto cadere, leccati le ferite e rialzati più forte di prima. Non darti mai limiti, cerca sempre il massimo dentro di te, sei più forte di quello che dicono, più forte di quanto credi. Il tempo vola, inerme e indomabile e nessuno potrà restituirtelo.

Ti capiterà nel percorso di dire: ‘Non vedo l’ora finisca, non ne posso più’. Ma poi quel giorno arriva e alla fine capisci di non essere pronto alla vita che verrà, a perdere il tuo scudo protettivo, a diventare ‘grande’.

“Pagherei oro per avere un altro giorno”

Ecco, io adesso ho paura, tanta paura di quel che sarà, e pagherei oro per avere un altro giorno, ma la verità è che non sarei mai pronto. Fallo se ti fa stare bene, non pensare alle conseguenze, la vita è unica. Forse nessuno leggerà mai questo messaggio o forse sì, a malincuore non sarò lì per saperlo. Spero questo messaggio possa servire a qualcuno per superare un momento negativo, è tuo, leggilo quando ne avrai bisogno. La vita è molto più bella di quello che ti fanno credere. Non deturpare questo messaggio, anche se un po’ storto è fatto col cuore. Buon viaggio, anche se non ti conosco, ti voglio bene”.