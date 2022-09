Inizio scuola, in Piemonte tutti i docenti a disposizione. Suraniti (Usr): “Copertura del 96% di posti”

Ad una settimana dal rientro in classe degli alunni, in Piemonte si comincerà con tutti i docenti a disposizione. Secondo quanto afferma il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti, sono state concluse le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione entro i tempi previsti dal ministero. “La copertura di oltre il 96% dei posti permette alle scuole, fin dai primi giorni, di avere tutti i docenti a disposizione per un pieno coinvolgimento nelle prime attività collegiali, fondamentali nella programmazione delle iniziative legate alla realizzazione dei Prof e del progetto di vita di ogni singolo alunno” ha affermato Suraniti.

Andando sui numeri, Suraniti ha dichiarato che “sono state effettuate 2.971 immissioni in ruolo, di cui 2.076 su posti comuni, 888 su posti di sostegno e 7 sui posti di personale educativo. Saranno effettuate poi nelle prossime settimane ulteriori immissioni in ruolo per ulteriori 2.400 posti e per le supplenze sono stati assegnati 15.791 incarichi a tempo determinato, di cui il 37% su posti di sostegno”.

Per quanto riguarda gli Ata, il dirigente comunica che “sono state effettuate 763 immissioni in ruolo e assegnati 1054 contratti a tempo determinato. Le restanti disponibilità saranno coperte da graduatoria di istituto dopo la liberatoria degli Ambiti Territoriali”.