INPS: bando concorso per soggiorni primaverili 2024 presso le case del maestro

A seguito della soppressione dell’INPDAP, la Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) è transitata nella gestione INPS

Servizi previsti per gli iscritti

L’Ente ha tra i propri fini istituzionali, l’erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari, oltre ai loro parenti entro il secondo grado. Possono, altresì, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani d’iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

Presentazione della domanda

Gli interessati a beneficiare del soggiorno primaverile dal 28 marzo 2024 al 2 aprile 2024 dovranno prelevare il modulo d’iscrizione direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Sedi e Contatti, inserendo nel motore di ricerca la sigla: “AS150”. Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente alla Sede Provinciale Inps competente per territorio, attraverso uno dei canali di seguito elencati:

• Recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente per territorio;

• A mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “Richiesta d’iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;

• A mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “Richiesta d’iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia del documento d’identità in corso di validità;

• Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “Richiesta d’iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, alle-gando copia del documento d’identità in corso di validità;

• Via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo “Richiesta d’iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.

Credenziali necessari

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

• Carta d’Identità Elettronica (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso, è possibile consultare la sezione “Assistenza” del sito www.inps.it.

Sedi dove si svolgono i soggiorni

Le Case del Maestro presso le quali si svolgeranno i soggiorni, per complessivi 6 giorni e 5 notti, sono le seguenti:

Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti letto

Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma): 94 posti letto

Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza): 98 posti letto

Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo): 132 posti letto

Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti letto

Termini di presentazione

La domanda deve essere trasmessa dal Richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2024 e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2024.

Quota a carico del beneficiario

E’ previsto, a carico del Beneficiario e dei Partecipanti al soggiorno, questi ultimi se maggiorenni alla data di presentazione della domanda, un contributo alle spese rapportato all’ISEE del nucleo familiare, individuato secondo la seguente Tabella:

ISEE Quota pro capite (partecipanti maggiorenni per 6 giorni/ e 5 notti)

Inferiore a € 8.000,00 € 27,00

Da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 33,00

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 41,00

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 47,00

Da € 20.000,01 a € 24.000,00 € 53,00

Da € 24.000,01 a € 28.000,00 € 61,00

Da € 28.000,01 a € 32.000,00 € 67,00

Da € 32.000,01 a € 36.000,00 € 75,00

Da € 36.000,01 a € 44.000,00 € 81,00

Da € 44.000,01 a € 56.000,00 € 90,00

Da € 56.000,01 a € 72.000,00 € 101,00