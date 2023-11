Insegnamento della religione cattolica e scelta delle attività alternative

Con una recente circolare, l’USR per il Lazio ha riepilogato le regole per la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della regligione cattolica.

La scelta deve essere effettuata nelle scuole di ogni ordine e grado da parte dei genitori al momento dell’iscrizione alla prima classe e risulta valida per l’intero ciclo di scuola.

Tale opzione può essere modificata ogni anno da parte dei genitori, su loro richiesta formale entro il termine delle iscrizioni, quindi solo prima dell’inizio delle nuove attività didattiche, ovvero da considerarsi effettiva a partire non prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo; questo significa che non è possibile optare in corso d’anno per una scelta differente da quella espressa al momento dell’iscrizione.

La scelta delle attività alternative, che ovviamente riguarda solo coloro che non si avvalgono della religione cattolica, è operabile dalle famiglie nell’ultima fase dell’anno scolastico precedente quello per il quale si intende usufruire della scelta effettuata.