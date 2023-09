Insegnamento in lingua inglese, progetti sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: adesioni entro il 9 ottobre

Il Ministero informa della possibilità di aderire ai progetti promossi dall’Associazione AIESEC, una organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica e indipendente, che si occupa da più di 60 anni di mobilità internazionale ed è presente in Italia in 18 sedi locali.

Dal 2015 AIESEC si impegna assieme all’ONU per la promozione dell’Agenda 2030 e il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

La sensibilizzazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile diventa oggetto di lezioni in lingua inglese da parte di volontari, attraverso l’organizzazione di seminari e lavori di gruppo.

Questi i progetti ai quali le scuole possono aderire:

Raise Your Voice

Il progetto consiste nell’accogliere in una istituzione scolastica per sei settimane volontari internazionali tra i 18 e i 30 anni, che partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su tematiche legate agli Obiettivo di Sviluppo Sostenibile #5 e #4 (Gender Equality e Quality Education) in merito alla lotta contro le discriminazioni di genere e creare consapevolezza su tale argomento da parte degli studenti.

Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore aggiunto.

Youth 4 Impact

L’obiettivo di questo progetto è quello di sensibilizzare gli studenti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare l’Obiettivo #4 (Quality Education), e a come questi si relazionano sia alla realtà italiana che a quella internazionale, attraverso un programma strutturato adattabile alle esigenze degli studenti.

Schools for Global Goals

Schools for Global Goals è il progetto di AIESEC Italia che permette alle scuole di svolgere lezioni interattive in lingua inglese su tematiche di rilevanza globale connesse agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La scadenza ultima per aderire al progetto con realizzazione da gennaio è fissata il 9 ottobre.

Ulteriori informazioni si possono reperire direttamente sul sito di AIESEC Italia all’indirizzo: http://www.aiesec.it

