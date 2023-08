Insegnanti di religione, Ruscica (Snadir): “Non c’è più la didattica catechista, ora siamo interlocutori degli studenti”

Si è svolto a Roma una quattro giorni che ha riunito i docenti europei di Religione, con la partecipazione di Sonja Danner, docente austriaca e Chair ad interim di EFTRE (European Forum for Teachers of Religious Education).

A commentare l’evento è Orazio Ruscica, segretario nazionale di SNADIR, che ha dichiarato: “È stato importante confrontarsi con i colleghi da tutta Europa, ascoltare, capire. Abbiamo compreso come i problemi del nostro mondo, siamo comuni ad ogni latitudine del nostro continente e come le soluzioni adottabili, siano le stesse. Viviamo una fase particolare nel nostro insegnamento. Non c’è più la didattica ‘catechista’ nel nostro lavoro ma oggi, seguendo precise linee guida, siamo interlocutori degli studenti, andando oltre gli steccati delle religioni e trasmettendo conoscenza e analisi critica”.

Fra due anni, EFTRE riunirà i suoi organismi direttivi per la conferenza europea 2025, a Budapest.