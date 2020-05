Insegnanti Lingue Straniere e Didattica a Distanza: eventi del mese di maggio 2020

L’Anils, Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere, www.anils.it , che da oltre 70 anni si occupa di formazione ed educazione linguistica a livello nazionale, alla cui presidenza si trova oggi Paolo Balboni, docente dell’Università Cà Foscari, uno dei più noti esperti nazionali e anche noto in campo internazionale sulla didattica delle lingue e in particolare dell’italiano L2, propone una ricca serie di iniziative fino alla fine del mese di maggio 2020, per fornire ai docenti risorse digitali, che possano dare valore aggiunto all’attuale epoca di emergenza, garantendo la qualità che deriva da una lunga esperienza nel settore. Ecco in sintesi le idee e le risorse

Il Canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSTEDs73zwGu5mMk3e82pCg?view_as=subscriberdove è possibile accedere liberamente e gratuitamente a video lezioni sulla valutazione, sulle tecniche didattiche, in particolare riferite alle lingue

Paolo Balboni nel programma Rai Maestri d’Italia

https://www.youtube.com/watch?v=NFHer6oDHqE&list=PL4h_CBFDCdu_DLNHiXCNM7L-b8-hPYtas, si tratta di una lezione di Balboni nell’ambito dell’iniziativa “Maestri d’Italia”, per il progetto Risorgimento Digitale, che racconta in meno di 15 minuti tutto quello che c’è da sapere per imparare e insegnare una lingua diversa dalla propria. Il video vuole essere uno stimolo per i docenti, ma anche per genitori e adulti, per riflettere sui benefici nell’apprendimento di più di una lingua. Il docente di Ca’ Foscari spiega anche ai non addetti ai lavori cosa accade nel nostro cervello quando impariamo altre lingue diverse da quella materna.

18 maggio 2020 ore 9.00, http://www.anils.it/wp/videoconferenza-un-vero-affare-la-cooperazione-italia-russia-parla-italiano/, video conferenza con la partecipazione di Lorenzo Bassano(regista e produttore pubblicitario), Teresa Bettarello (giornalista e insegnante), Studenti delle classi di lingua italiana di Alta Scuola di Economia, Università HSE (Mosca), Facoltà di politica mondiale, affari internazionali – Prof. M. Yashina, Studenti delle classi di lingua italiana di Accademia Presidenziale di Economia Nazionale ed Amministrazione Pubblica, RANEPA Mosca, Istituto Management Industriale, Facoltà Tecnologie del Mercato – Prof. A. Pogolsha, che si confronteranno sui temi della collaborazione e gli scambi culturali tra Italia e Russia.

Vi sarà poi una fitta serie di webinar, che affronteranno nello specifico il metodo CLIL, Content and Language Integrated Learning, la DAD, Didattica a Distanza e l’interazione linguistica, le lingue per adulti over 60. Ecco il calendario e i link di riferimento

WebinarCLIL in DAD, martedì 19 maggio 2020 alle ore 18.30 – 19.30

Relatori: Graziano Serragiotto, Letizia Cinganotto, Daniela Cuccurullo

http://www.anils.it/wp/webinar-clil-in-dad/

Relatore: Attilio Galimberti, http://www.anils.it/wp/webinar-favorire-linterazione-a-distanza-e-ottimizzare-i-tempi-di-correzione/?preview=true

Venerdì 29 maggio 2020, ore 16:30-17.30, Relatori: Silvia Gilardoni, Manuela Cohen, http://www.anils.it/wp/webinar-didattica-delle-lingue-per-over-60/

Tutti gli eventi non hanno vincoli di partecipazione e sono gratuiti, garantiti dall’esperienza Anils, che conta ad oggi una sezione locale in quasi ogni regione italiana e ha rappresentanze anche in altri paesi, che supporta docenti e formatori con una ricca serie di risorse, una rivista e materiali digitali accessibili dal sito dell’associazione. Balboni e il suo staff, collaboratori e docenti membri Anils contribuiscono da decenni alla qualità del servizio informativo e formativo, e non da ultimo le proposte e le iniziative del mese di maggio, utili per formarsi anche in tempi di emergenza, rappresentano occasioni per incontrare a distanza docenti ed esperti, immergendosi in modo creativo e costruttivo nell’esperienza di apprendere non solo altre lingue.