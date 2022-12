Intel® Skills for Innovation reinventa il ruolo della tecnologia nella didattica. Come partecipare

Intel® Skills for Innovation reinventa il ruolo della tecnologia nella didattica. Come...

Metodologie, contenuti e dispositivi per educare una nuova generazione di innovatori. Dopo il successo dell’edizione di quest’anno, Intel invita docenti e dirigenti scolastici italiani

Dopo aver attivato l’iniziativa in diversi Paesi del mondo, Intel ha appena annunciato l’avvio del programma per l’innovazione della didattica e l’utilizzo del digitale in cinque scuole italiane, con una serie di workshop di formazione per i docenti. L’iniziativa ha avuto un notevole successo e Intel la rinnova per il 2023 invitando insegnanti e dirigenti scolastici italiani a partecipare.

Tutti possono raccogliere ulteriori informazioni sull’iniziativa a questo indirizzo e inserendo il codice INTELITALIANO2023SFI nel campo “Registrazione” sarà possibile partecipare gratuitamente.

Il progetto si chiama Intel® Skills for Innovation (SFI) e ha l’obiettivo di fornire a docenti e dirigenti scolastici metodi e conoscenze per l’integrazione della tecnologia e di nuove metodologie per creare esperienze di apprendimento coinvolgenti (in presenza, da remoto o in modalità mista) da poter inserire nel programma didattico.

Corsi, attività, esperienze di apprendimento

L’avvio di Intel Skills for Innovation prevede una serie di workshop formativi con l’obiettivo di illustrare ai dirigenti e agli insegnanti:

Il modello Intel® Skills for Innovation, che coniuga tre impostazioni della forma mentis (abilità socio-emotive, design thinking, pensiero computazionale) e quattro competenze prioritarie (simulazione e modellazione, programmazione e coding, data science, intelligenza artificiale e machine learning).

Le risorse utili per la realizzazione di esperienze di apprendimento innovative contenute nello “Starter Pack”, un insieme di attività pratiche in espansione che fornisce esperienze di apprendimento predefinite per aiutare gli insegnanti a ridefinire il modo in cui la tecnologia può essere utilizzata per preparare gli studenti al mondo del lavoro, supportandone l’inserimento nel programma didattico in uso e le possibili applicazioni pratiche.

Le aree collaborative e i forum presenti sulla piattaforma di Intel Skills for Innovation per condividere idee, approccio e progetti con insegnanti che operano in diversi Paesi del mondo.



Gli istituti scolastici hanno a disposizione diverse risorse e programmi facilmente implementabili in aula, nonché attività tecnologiche con cui creare esperienze di apprendimento innovative, sempre adeguate ai piani di studio, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove competenze negli studenti, in vista delle sfide che affronteranno in contesti lavorativi e in un mondo in cui la tecnologia ha un ruolo sempre più fondamentale.



Nella piattaforma Intel SFI è presente un’area didattica che include una serie di esperienze di apprendimento già pronte. Ogni modulo, della durata stimata di 2 ore, include:

· una guida completa per l’educatore,

· indicazioni didattiche e risorse per la sua realizzazione come fogli di esercizi e applicazioni.



L’area comprende 70 attività classificate in tre livelli (base, medio e alto) e suddivise tra materie STEM, linguistiche e umanistiche per 140 ore di contenuti. All’interno della Intel SFI Learning Platform è inoltre stata abilitata una community di apprendimento interattivo, partecipativo e collaborativo in cui insegnanti di diversi Paesi del mondo possono dialogare e scambiarsi idee.



Formazione e Certificazione per i docenti



La piattaforma Intel SFI comprende inoltre la suite Intel SFI Professional Development, un corso di formazione per insegnanti di 80 ore che approfondisce, tra gli altri aspetti, le nuove modalità di insegnamento fornendo agli educatori le competenze necessarie per adattare la tecnologia in molteplici ambienti educativi. Gli insegnanti possono decidere la frequenza con cui seguire i moduli del corso e scegliere gli argomenti di maggiore interesse. Al termine del percorso di formazione, gli insegnanti sosterranno un esame per ottenere la certificazione Intel Skills for Innovation.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina https://skillsforinnovation.intel.com/landing/index-Italian.html

