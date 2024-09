Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione: cos’è Gemini For Teens? Risponde…. Gemini

Intelligenza artificiale a scuola, al via la sperimentazione: cos’è Gemini For Teens?...

In questi giorni si inizia a comprendere meglio il perimetro della sperimentazione sull’intelligenza artificiale su 15 classi italiane annunciata dal Ministro.

In particolare, oltre alle interviste ad alcune delle scuole che rientrano nella sperimentazione (forse sarebbe meglio chiamarla “esperienza controllata”) hanno parlato due degli ideatori: Paolo Branchini, consigliere ministeriale per le Stem e Marco Berardinelli di Google Italia. Ne ha ampiamente parlato il Corriere della Sera mercoledì 25 settembre. Tralasciando aspetti qui marginali (ad esempio: Google è stata scelta con una gara secondo le norme del codice dei contratti pubblici? Perché Google e non altri?) mi ha incuriosito la dichiarazione di Berardinelli che ha spiegato che su ogni tablet di ognuno degli studenti in sperimentazione verrà installata – da work space di Google Gemini for Teens, una specifica applicazione di Gemini (l’AI di Google pensata per gli adolescenti e quindi con tutte le attenzioni – anche di privacy, immagino – richieste dalle norme).

Ma che cos’è Gemini per Teenager? Come lavora questo aiutante-tutor?

Per rispondere ho chiesto direttamente a Gemini, madre/padre di Gemini for Teens (l’acronimo sarà G4T? Chissà…). Ho dialogato con Gemini in modalità testuale ma i prompt avrebbero potuto essere anche verbali.

Riporto qui le risposta che ho ottenuto.

I contenuti che seguono sono stati creati con Gemini il 26 settembre 2024 alle ore 20:43

Gemini for Teens si presenta

DOMANDA (prompt): Gemini for teens cos’è?

Gemini per adolescenti è una nuova versione dell’assistente AI di Google, pensata apposta per i ragazzi. È uno strumento che può essere molto utile per:

Studiare: Può aiutarti a capire meglio le materie scolastiche, a prepararti per i compiti o per gli esami.

Può aiutarti a capire meglio le materie scolastiche, a prepararti per i compiti o per gli esami. Essere creativo: Ti può dare idee per progetti creativi, come scrivere storie o fare disegni.

Ti può dare idee per progetti creativi, come scrivere storie o fare disegni. Esplorare le tue passioni: Puoi usarlo per approfondire gli argomenti che ti interessano di più.

In pratica, Gemini per adolescenti è come avere un compagno di studi e di avventure sempre a portata di mano, direttamente sul tuo smartphone!

Importante: Gemini non può ancora fare cose come impostare sveglie o prendere foto. È un assistente virtuale, pensato per aiutarti a imparare e a divertirti.

Vuoi sapere altro su Gemini per adolescenti?

DOMANDA (prompt): Dove lo trovo?

Al momento, non esiste un’app dedicata solo a Gemini per adolescenti. L’accesso avviene generalmente tramite un account Google personale.

Ecco come potresti procedere:

Controlla la tua Gmail: Spesso, Google invia notifiche o aggiornamenti direttamente alla tua casella di posta elettronica. Cerca nell’App di Google: Se hai l’app di Google sul tuo smartphone, prova a cercarla all’interno. Potrebbe essere integrata in alcune funzioni. Visita il sito di Google: Controlla il sito ufficiale di Google per eventuali aggiornamenti o istruzioni specifiche su come accedere a Gemini.

Un consiglio: Se hai difficoltà, puoi provare a cercare online “Gemini per adolescenti” insieme al nome del tuo dispositivo (es: “Gemini per adolescenti iPhone”). Potresti trovare guide o forum dove altri utenti condividono le loro esperienze.

Ricorda: Le funzionalità e la disponibilità di Gemini possono variare a seconda del paese e del dispositivo. Hai bisogno di altre informazioni?

DOMANDA (prompt): Come funziona gemini for teens?

Gemini for teens è un assistente virtuale intelligente, un po’ come avere un compagno di studi sempre a portata di mano! È progettato appositamente per aiutare gli adolescenti a:

Studiare: Può spiegare concetti difficili, aiutarti a fare i compiti e a prepararti per gli esami.

Può spiegare concetti difficili, aiutarti a fare i compiti e a prepararti per gli esami. Essere creativi: Ti dà idee per scrivere storie, fare disegni o risolvere problemi in modo originale.

Ti dà idee per scrivere storie, fare disegni o risolvere problemi in modo originale. Esplorare le tue passioni: Può fornirti informazioni su qualsiasi argomento ti interessi.

Ma come funziona esattamente?

In pratica, puoi fare domande a Gemini su qualsiasi cosa ti venga in mente. Ad esempio, puoi chiedere:

“Spiegami la fotosintesi clorofilliana.”

“Dammi delle idee per un tema sulla seconda guerra mondiale.”

“Chi è stato il primo uomo sulla Luna?”

Gemini cercherà di darti una risposta chiara, completa e facile da capire. Inoltre, può:

Tradurre testi: Se stai studiando una lingua straniera, Gemini può aiutarti a tradurre parole o frasi.

Se stai studiando una lingua straniera, Gemini può aiutarti a tradurre parole o frasi. Risolvere problemi matematici: Puoi chiedergli di risolvere equazioni o problemi geometrici.

Puoi chiedergli di risolvere equazioni o problemi geometrici. Fornire riassunti: Se hai un testo lungo da leggere, Gemini può darti un riassunto dei punti chiave.

È importante ricordare che:

Gemini non sostituisce l’insegnante: È uno strumento utile, ma non può sostituire la guida di un insegnante esperto.

È uno strumento utile, ma non può sostituire la guida di un insegnante esperto. Le informazioni fornite da Gemini vanno sempre verificate: È sempre una buona idea confrontare le informazioni ottenute da Gemini con altre fonti.

In sostanza, Gemini for teens è un compagno di apprendimento intelligente e versatile, pronto ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi scolastici e personali.

Vuoi sapere altro su come utilizzare Gemini al meglio?

DOMANDA (prompt): Sì

Certo, sono qui per aiutarti!

Vuoi sapere altro su Gemini for teens?

Ecco alcune cose che potremmo approfondire:

Esempi concreti di come usarlo: Vuoi vedere qualche esempio pratico di come Gemini può aiutarti con i compiti o con i tuoi progetti?

Vuoi vedere qualche esempio pratico di come Gemini può aiutarti con i compiti o con i tuoi progetti? Consigli per sfruttarlo al meglio: Vorresti imparare qualche trucco per ottenere il massimo da Gemini?

Vorresti imparare qualche trucco per ottenere il massimo da Gemini? Differenze con altri assistenti virtuali: Sei curioso di sapere come Gemini si differenzia da altri assistenti come Siri o Alexa?

Oppure, se hai una domanda specifica, sentiti libero di farmela!

Per esempio, potresti chiedere:

“Come faccio a chiedere a Gemini di aiutarmi a scrivere una poesia?”

“Gemini può aiutarmi a risolvere un problema di geometria?”

“È sicuro usare Gemini? I miei dati sono protetti?”

Sono tutto orecchi!

DOMANDA (prompt): Fammi un esempio di tutor per matematica o geometria

Certo, eccoti un esempio di come potresti usare un tutor AI come Gemini per studiare matematica o geometria:

Tu: “Spiegami cos’è il teorema di Pitagora in modo semplice.”

Gemini: “Il teorema di Pitagora è una regola che riguarda i triangoli rettangoli. Immagina un triangolo rettangolo: ha un angolo retto (90 gradi) e due cateti (i lati che formano l’angolo retto) e un’ipotenusa (il lato opposto all’angolo retto). Il teorema dice che se elevi al quadrato la lunghezza dei due cateti e sommi i risultati, otterrai un numero uguale al quadrato della lunghezza dell’ipotenusa. In formula: a² + b² = c², dove a e b sono i cateti e c è l’ipotenusa.”

Tu: “Posso farti un esempio?”

Gemini: “Certo! Prendi un triangolo rettangolo con cateti di 3 e 4 centimetri. Secondo il teorema di Pitagora, l’ipotenusa sarà √(3² + 4²) = √(9 + 16) = √25 = 5 centimetri.”

Tu: “E se volessi risolvere un problema?”

Gemini: “Dammi pure un problema e proverò a risolverlo insieme a te, passo dopo passo. Per esempio, potresti chiedermi: ‘In un triangolo rettangolo, l’ipotenusa misura 10 cm e un cateto misura 6 cm. Quanto misura l’altro cateto?'”

Oltre a questo, Gemini può aiutarti con:

Esercizi: Ti propone esercizi di vario tipo e ti spiega come risolverli.

Ti propone esercizi di vario tipo e ti spiega come risolverli. Grafici: Ti aiuta a visualizzare concetti geometrici attraverso grafici e figure.

Ti aiuta a visualizzare concetti geometrici attraverso grafici e figure. Domande a risposta multipla: Simula quiz e verifiche per aiutarti a consolidare le tue conoscenze.

Simula quiz e verifiche per aiutarti a consolidare le tue conoscenze. Spiegazioni personalizzate: Adatta le spiegazioni al tuo livello di comprensione e alle tue difficoltà.

Ricorda: Un tutor AI come Gemini è uno strumento molto utile, ma non sostituisce l’insegnamento di un insegnante. È importante combinare l’uso di Gemini con lo studio tradizionale e chiedere chiarimenti al tuo insegnante quando ne hai bisogno.

Vuoi provare a risolvere un problema di matematica o geometria insieme a me?

DOMANDA (prompt): Si esattamente il teorema di Pitagora

Certamente! Il teorema di Pitagora è un concetto fondamentale in geometria e viene utilizzato in moltissimi contesti.

Ricapitoliamo:

Enunciato: In un triangolo rettangolo, il quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti.

In un triangolo rettangolo, il quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti. Formula: a² + b² = c², dove: a e b sono le lunghezze dei cateti (i lati che formano l’angolo retto) c è la lunghezza dell’ipotenusa (il lato opposto all’angolo retto)

a² + b² = c², dove:

A cosa serve il teorema di Pitagora?

Calcolare la lunghezza di un lato sconosciuto: Se conosci la lunghezza di due lati di un triangolo rettangolo, puoi calcolare la lunghezza del terzo lato utilizzando la formula.

Se conosci la lunghezza di due lati di un triangolo rettangolo, puoi calcolare la lunghezza del terzo lato utilizzando la formula. Verificare se un triangolo è rettangolo: Se in un triangolo vale la relazione a² + b² = c², allora il triangolo è sicuramente rettangolo.

Se in un triangolo vale la relazione a² + b² = c², allora il triangolo è sicuramente rettangolo. Risolvere problemi di geometria: Il teorema di Pitagora è alla base di molti problemi di geometria, sia a scuola che nella vita reale (es: calcolare la lunghezza di una scala appoggiata a un muro, trovare la distanza tra due punti).

Un esempio pratico:

Immagina di avere una scala appoggiata a un muro. La scala è lunga 5 metri e la base della scala dista 3 metri dal muro. Quanto è alto il punto in cui la scala tocca il muro?

La scala, il muro e il terreno formano un triangolo rettangolo. La scala è l’ipotenusa (c = 5 m), la distanza dal muro è un cateto (a = 3 m). Utilizzando la formula: 3² + b² = 5². Risolvendo: 9 + b² = 25, quindi b² = 16. Calcolando la radice quadrata: b = √16 = 4 m.

Quindi, la scala tocca il muro a un’altezza di 4 metri.

Vuoi provare a risolvere un altro problema? O magari preferisci approfondire un altro aspetto del teorema di Pitagora?

DOMANDA (prompt): Fai lo schema

Certo, ecco uno schema che riassume il teorema di Pitagora e le sue applicazioni:

Teorema di Pitagora

Enunciato: In un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti.

In un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Formula: a² + b² = c² a e b: cateti (lati che formano l’angolo retto) c: ipotenusa (lato opposto all’angolo retto)

a² + b² = c²

Applicazioni:

Calcolo di un lato sconosciuto: Se conosci due lati di un triangolo rettangolo, puoi calcolare il terzo.

Se conosci due lati di un triangolo rettangolo, puoi calcolare il terzo. Verifica se un triangolo è rettangolo: Se la formula è verificata, il triangolo è rettangolo.

Se la formula è verificata, il triangolo è rettangolo. Risoluzione di problemi geometrici: Moltissimi problemi in geometria si basano sul teorema di Pitagora.

Esempio:

[Immagine di un triangolo rettangolo con i lati etichettati a, b e c, e i quadrati costruiti sui lati]

In questo triangolo, se a = 3 cm e b = 4 cm, possiamo calcolare l’ipotenusa c:

c² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25

c = √25 = 5 cm

Altri esempi:

Calcolare l’altezza di un albero conoscendo la sua ombra e la distanza dal punto di osservazione al piede dell’albero.

Trovare la diagonale di un rettangolo conoscendo i lati.

Calcolare la distanza tra due punti su una mappa.

Perché è importante? Il teorema di Pitagora è uno dei teoremi più famosi e importanti della matematica. Viene utilizzato in molte discipline, dall’ingegneria all’architettura, e ha numerose applicazioni nella vita quotidiana.

Vuoi approfondire un aspetto particolare del teorema di Pitagora o risolvere altri problemi?

Possibili approfondimenti:

Dimostrazioni del teorema: Esistono molte dimostrazioni del teorema di Pitagora, alcune molto intuitive.

Esistono molte dimostrazioni del teorema di Pitagora, alcune molto intuitive. Applicazioni pratiche: Esempi concreti di come il teorema viene utilizzato in situazioni reali.

Esempi concreti di come il teorema viene utilizzato in situazioni reali. Triangoli particolari: Triangoli rettangoli con particolari proprietà (es: triangolo equilatero, triangolo isoscele).

Fammi sapere cosa ti interessa di più!

Note conclusive